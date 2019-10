Balçovalı kadınlardan şiddete karşı kermes

İzmir'in Balçova ilçesindeki kadınlar, son zamanlarda artan kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla kermes düzenledi.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balçova Kadın Kolları Başkanlığı, son zamanlarda artan kadına şiddete olaylarına karşı dikkat çekmek için kermeste bir araya geldi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kermeste; ev eşyaları, takılar ve yiyecekler satışa sunuldu. Şiddet gören, cinayete kurban giden kadınların fotoğraflarının sergilendiği alandaki kermes yoğun ilgi gördü. İki gün sürecek kermesten elde edilecek gelirin, şiddet mağduru çocuklarla kadınlara verileceği ifade edildi.



Kermesi ziyaret ederek alışveriş yapan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, şunları söyledi:



"Kadına yönelik şiddetin bir an önce sona ermesi gerekiyor. Eğitim kampanyaları, yasal düzenlemeler dahil ne yapılması gerekiyorsa bir an önce hayata geçirilmeli. Balçovalı Kadınlarımızı da bu duyarlı ve anlamlı çalışmalarından dolayı kutluyorum. Şiddetin olmadığı bir ülke için biz üzerimize düşeni her zaman yapacağız." - İZMİR