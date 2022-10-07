BALDIZ CİNAYETİ SANIĞI: HER ŞEY BİR ANDA OLDU

ÇORUM'da baldızı Ezgi Taşkıran'ı (27) tabancayla 10 el ateş ederek öldüren Emrah Özkan (34), 'Kasten öldürme' sucundan hakim karşısına çıktı. Özkan, "Olayın yaşandığı gün ben eşimle konuşurken Ezgi arabadan inerek bana aşağılayıcı sözler söyledi. Her şey bir anda oldu. Psikolojim iyi değildi" dedi.

Olay, 31 Mayıs'ta Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 19'uncu Sokak'ta meydana geldi. Özgecan Özkan, annesi Y.T. ve kız kardeşi Ezgi Taşkıran ile boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah Özkan'da kalan çocuğunu almaya gitti. Emrah Özkan ile sokakta karşılaştığı eşi, kayınvalidesi ve baldızı arasında tartışma çıktı. Bu sırada Ezgi Taşkıran, annesinden cep telefonundaki Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basmasını istedi. Emrah Özkan da belinden çıkardığı tabanca ile Ezgi Taşkıran'a 10 el ateş ettikten sonra eşini dövüp, otomobiline binerek kaçtı. Çağırılan ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ezgi Taşkıran kurtarılamadı.

1,5 AY SONRA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Ezgi Taşıran için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi bahçesinde tören düzenlendi. Törenin ardından Taşkıran'ın cenazesi Kadıderesi köyünde toprağa verildi. Nişanlı olan Taşkıran'ın olaydan 1,5 ay sonra düğün yapmayı planladığı belirtildi. Olaydan sonra yakalanan Emrah Özkan, tutuklandı.

ADLİYEYE ÇELİK YELEKLE GETİRİLDİ

Özkan hakkında 'Kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianame Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Hakim karşısına çıkan Özkan, adliyeye çelik yelek giydirilerek getirildi. Özkan, duruşmadaki savunmasında, "Oğlum kendini asacağını söylüyordu. Eşime 'hiç mi üzülmüyorsun' dedim. Ayrı yaşadığımız için 'gel' dedim olmadı. 'Boşanalım' dedim olmadı. 'Çorum'u terk edelim' dedim olmadı. Olayın yaşandığı gün ise ben eşimle konuşurken Ezgi arabadan inerek bana aşağılayıcı sözler söyledi. Her şey bir anda oldu. Psikolojim iyi değildi? diye konuştu. Duruşmada ifade veren Emrah Özkan'ın 14 yıllık eşi Özgecan Özkan da "Bu süreçte eşim bana psikolojik ve fiziksel olarak şiddet uyguladı. Yuvamız yıkılmasın diye hep sessiz kaldım. Zor günlerde ailem hep bana destek olduğu için eşim onları hep hedef aldı. Zaman zaman beni ve ailemi tehdit ediyordu. Ağza alınmayacak sözler söylüyordu. Kız kardeşimin düğünü olacaktı ve hep 'O düğününüzü kanaya bulayacağım' diye Ezgi'ye mesajlar atıyordu. Kardeşim de "Ben sana ne yaptım bunun benimle derdi ne ? Sorunun benimle değil ablamla" diyordu" ifadelerini kullandı.

'KAFAMA SİLAH DAYADI, SIKIŞTIRDI'

Olay günü kızının hasta olduğu ve görmek için evlerine gittiklerini anlatan Özgecan Özkan, 'Annem, ben ve kız kardeşim arabaya bindik onların evine yakın bir yerde durduk. Sonra kızım geldi. Onu öperken Emrah geldi. Onun geldiğini görünce ben arabaya yöneldim. Emrah önüme atlayarak bana vurmaya başladı. 'Sen benim neler yapacağımı bilmiyor musun' diyerek tabancayla kafama vurmaya başladı. Sonra kafama silah dayayıp otobüs durağında sıkıştırdı. Benim dayak yediğimi gören kardeşim Ezgi arabadan inerek 'Ne yapıyorsun' diye bağırdı. Kardeşim başka hiçbir şey söylemeden araca bindi. O sırada Emrah koşarak aracın yanına gitti. Aracın kapısını açmaya çalıştı. Kapılar kilitli olduğu için 10 kez Ezgi'ye ateş etti. Ben aracın içerisine bindim. Kardeşime 'Bacım aracı çalıştır gidelim' dedim. Ben Ezgi'ye bir şey olmadığını düşünürken o bana bir şeyler oluyor deyip başı dizime düştü" dedi.

'TEK SUÇU KARDEŞİNİN ARKASINDA DURMAKTI'

Kızı öldürülen anne Yüksel Taşkıran ise şunları kaydetti: "Kızım Özgecan araçtan inerek torunumun yanına gitti. Onlar dışarıda görüşürken, Emrah Özkan yanlarına gelerek kızımı dövmeye, küfür ve hakaretler etmeye başladı. Ablasının darbedildiğini gören Ezgi, arabadan inerek 'Ne yapıyorsun sen' diye bağırdı. Kızım Emrah Özkan'ın elinde silahla üzerine geldiğini görünce hemen arabaya binerek kapıları kilitledi. Emrah, elindeki tabancayla otomobilin camından içeriye peş peşe ateş etmeye başladı. Bana da ateş etmek istedi ancak tabancada mermi kalmadığı için bana bir şey yapamadı. Ben araç içerisine Ezgi'ye müdahale etmeye çalışırken bu arada kızım Özge aracın yanına geldi. Onu aracın arkasına çekerek tekrar dövmeye başladı. Kızım yediği dayaktan sonra başı öyle dönmüş olmalı ki vurulan kardeşine Ezgi, arabayı çalıştır gidelim dedi. Kızım Ezgi suçsuz yere öldürüldü. Ona ağabey diyordu. Kızımın tek suçu kardeşinin arkasında durmaktı. Emrah, kızım Ezgi'yi öldürmekle tehdit ediyordu. Ezgi'yi gelinlikle tabuta koyacağını söylüyordu."

'TEHDİT EDİYORDU'

Ezgi ile evlilik hazırlık yaptığını anlatan nişanlısı Cemal Zavar ise duruşmaya Isparta'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemi ile katıldı. Olay günü Isparta'da olduğunu belirten Zavar, "Ezgi ile nişanlandıktan sonra beni sürekli arayarak ve mesaj atarak iftiralar atıyordu. Çirkin ithamlarda bulunuyordu. Bunlara inanmıyordum. Hatta Ezgi'yi tabuta sokacağım diyerek tehdit ettiği için polise gidip şikayetçi olduk. Bende zanlıya 'aile sorunlarına Ezgi'yi katma bir problem varsa kendi eşinle çözersin dedim" diye konuştu.

SAVCI İLK DURUŞMADA MÜTALAA VERDİ

Cumhuriyet savcısı ilk duruşmada mütalaa vererek sanığın kasten öldürme suçunun nitelikli halden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ederken duruşma 18 Ekim'e ertelendi. Duruşma sonrası Ezgi Taşkıran'ın avukatı Semra Akyüz adliye önünde açıklamalarda bulundu. Akyüz, "İnşallah adalet yerini bulacak. Bilinmelidir ki her kadın cinayeti kadınların yaşama hakkına ve kötü muameleye uğramama hakkına yapılan bir saldırıdır. Kadın cinayetlerinde sayıları bir sayıdan ziyade çalınan hayatları ifade etmektedir. Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerini lanetliyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlanması, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine son verilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

'EZGİ GİBİ KADINLAR ÖLDÜRÜLMESİN'

Ezgi Taşkıran annesi Yüksel Taşkıran, sözlerine şunları ekledi:

"Ben Ezgi için adalet istiyorum. Ezgi gibiler için adalet istiyorum. Adalete güveniyorum, sonuna kadar kızımın arkasındayım. Ezgi gibi kadınlar öldürülmesin suçsuz yere, Ezgim gelin olup gidecekti, biz şimdi onun yanına gidecektik, şimdi mahkemelere geliyoruz. Suçu neydi de vurdu benim yavrumu. Nasıl buna kıydı nasıl, 10 kurşunu sıktın, bunu nasıl yaptın '"Özgecan Özkan ise "Beni öldürseydi, benden boşanmak istiyordu. Neden kız kardeşimi hedef aldı. Çünkü 'bu senin aklın değil kız kardeşinin aklı' dedi. Niye beni öldürmedi de kız kardeşimi öldürdü? dedi. (DHA)