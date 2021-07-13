Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular - Son Dakika

Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular

Esenler'de bir düğünde halay sırasında damat tarafından bir davetlinin, gelinin kız kardeşini taciz ettiği iddiası ortalığı aleve verdi. Damat ve gelin tarafı birbirine girdi.

Geçen Cumartesi günü 23.00 sıralarında Esenler'de bulunan bir düğün salonunda halay sırasında damat tarafından bir davetlinin, gelinin kız kardeşini taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. KAVGA SALON DIŞINA TAŞTI Gelin ve damat tarafları düğün salonu içinde kavga etmeye başladı. Kavga düğün salonunun dışında da devam etti. Taraflar çevredeki vatandaşlarca güçlükle ayrılırken, polis ekipleri kavgaya karışan davetlileri gözaltına alarak karakola götürdü. O ANLAR KAMERADA Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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