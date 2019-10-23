Son Dakika Haberleri: Baldızın eniştesini zehirlediği iddiası
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Baldızın eniştesini zehirlediği iddiası

36 dakika önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, eniştesini tarım ilacı enjekte ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın, tutuklandı.

Baldızın eniştesini zehirlediği iddiası, System.String[]

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, eniştesini tarım ilacı enjekte ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali Mahallesi'nde S.V. (37), sabah saatlerinde kayınpederinin evinde ölü bulundu.


S.V'nin baldızı M.H. (24). cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Jandarma olay yeri inceleme ekibi evde inceleme yaptı. S.V'nin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Savcılıkta işlemleri süren M.H'nin, ilk ifadesinde gece evlerine gelen eniştesinin kendisini cinsel ilişkiye zorladığını, tartıştıklarını, bir ara tuvalete gitme bahanesiyle odadan dışarı çıktığını, bu sırada bulduğu enjektöre tarım ilacı doldurduğunu ve bunu eniştesine "Bu ilaç sakinleştirici, ben de kullanıyorum, sakinleş" diye enjekte ettiğini söylediği öğrenildi.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sarıgöl, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:34 Kaynak: AA
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Eniştesini tarım ilacı enjekte ederek öldürdü
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