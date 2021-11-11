Baldızını öldüren, eşini ve komşusunu yaralayan sanığın gerekçeli kararı açıklandı - Son Dakika

Ankara'da baldızını öldüren, eşi ile komşusunu yaralayan sanık Abdulsamed Ünal'a verilen "müebbet" ile 17 yıl 8 ay süreli hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince taraflara tebliğ edilen karara göre, Zennure Ünal, 2019'da şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşi Abdulsamed Ünal'dan şikayetçi oldu.

Ardından ablası Leyla Kılınç'ın evine yerleşen Zennure Ünal, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı, bir süre sonra da boşanma davası açtı. Bu durumu kabullenemeyen sanık Abdulsamed Ünal, pompalı tüfekle eşinin kaldığı adrese gitti.

Eşi ve ablası binaya girerken üzerlerine ateş açan Ünal, baldızı Leyla Kılınç'ı başından vurdu. Apartmanın içine giren Ünal, eşi Zennure ile onu evine almaya çalışan komşusu İ.P'yi de yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Olaydan 4 gün sonra saklandığı evde yakalanan Ünal, savunmasında eşinin kendisini aldattığını iddia etti.

Ölen baldızının fuhuş yaptığını, eşini de kötü yola düşürdüğünü öne süren Ünal, olaydan önce eşini bir aracın içinde uygunsuz şekilde gördüğünü ileri sürdü.

Amacının 3 yaşındaki çocuğunu kurtarmak olduğunu savunan Ünal, "Çocuğumu almak için gittim. Baldızım Leyla, 'yiyorsa gel' dedi. O sırada bir el ateş ettim. Kaçan eşimin peşine binaya girdim. Birkaç el ateş ettim. Bu sırada birisi vuruldu. Sonra binadan çıktım." ifadelerini kullandı.

Eşinin saldırısında yaralı kurtulan Zennure Ünal da eşinden sürekli şiddet gördüğünü belirterek, "Boşanmak istediğimi söylediğimde şiddeti daha da arttı. Bıçaklandım, yerlerde sürüklendim. Çocuğumu öldürmekle tehdit etti. Olay günü evin önüne pusu kurup ablamı öldürdü. Ben kaçarak kurtuldum, komşumuzu yaraladı." beyanında bulundu.

Gerekçeli kararda, sanık Ünal'a, "tasarlayarak öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" verildiği, takdir indirimi ile cezanın "müebbet hapse" çevrildiği belirtildi.

Mahkeme, ayrıca sanık Ünal'a, "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl 4 ay, olayda yaralanan komşusu İ.P'yi de "öldürmeye teşebbüsten" ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Toplamda, "müebbet " ile 17 yıl 8 ay süreli hapis cezasına çarptırılan sanık Abdulsamed Ünal'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.