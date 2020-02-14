Baldızını öldüren oğlunu, mahkemede evlatlıktan reddetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baldızını öldüren oğlunu, mahkemede evlatlıktan reddetti - Son Dakika

Baldızını öldüren oğlunu, mahkemede evlatlıktan reddetti

6 saat önce

ANTALYA'da, baldızını sokak ortasında bıçakla öldüren Ercan Karakaş'ın (42) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına devam edildi.

Baldızını öldüren oğlunu, mahkemede evlatlıktan reddetti, System.String[]

ANTALYA'da, baldızını sokak ortasında bıçakla öldüren Ercan Karakaş'ın (42) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen anne Hatice Karakaş, oğlunu eyleminden dolayı kınadığını belirterek, "Onu evlatlıktan reddediyorum" dedi.

Kepez ilçesinde oturan, 1 kız çocuğu annesi Siham Karakaş, güvenlik görevlisi eşi Ercan Karakaş hakkında kendisine şiddet uyguladığını, ölümle tehdit ve sürekli hakaret ettiği iddiasıyla geçen yıl Temmuz ayında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ercan Karakaş'a, ağustosta 2 ay uzaklaştırma cezası verildi. Çocuğuyla kalmaya başlayan Siham Karakaş, hamile olduğu için Fas'ta yaşayan kız kardeşi Rajae Ait Lhaj'ı yanına çağırdı. Uzaklaştırma kararı bulunan Ercan Karakaş, 28 Eylül'de eşinin kaldığı daireye geldi. Eşi kapıyı açmayınca Karakaş, elinde kasap bıçağıyla balkondan içeri girdi. Eşini elinde bıçakla karşısında gören Siham Karakaş, korkuya kapılarak, kardeşi Rajae Ait Lhaj'a kaçmasını söyledi. Ercan Karakaş, saldırdığı baldızını 12 yerinden bıçakladı. Saldırgan Karakaş kaçarken, Rajae Ait Lhaj, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınan Ercan Karakaş ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Karakaş hakkında, 'tasarlayarak kasten insan öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'OĞLUM, BALDIZINI EVDE İSTEMEDİ'

Ercan Karakaş yargılanmasına, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmayla devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ercan Karakaş, kız kardeşi öldürülen Siham Karakaş ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada dinlenen sanığın babası Necdet Karakaş, oğlunun psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi. Oğlunun, ailesine de küfürlü konuştuğunu belirten Necdet Karakaş, "Onu doktora götürmeye çok çabaladık. Ama kendisi istemediği için götüremedik. Sanık oğlum, baldızını evde istemedi. Eşine, 'Bunu gönder' diyordu. Yaklaşık 6 ay öyle kaldı" dedi.

'EVLATLIKTAN REDDEDİYORUM'

Sanığın annesi Hatice Karakaş ise oğlunu eyleminden dolayı kınadığını belirterek, "Onu evlatlıktan reddediyorum. Gelinimle iyi geçinmeyi tercih etmedi. Hatta evden uzaklaştırma aldığında, 'Evlerine gitme. Bizim yanımıza gel, bizim yanımızda çocuklarını gör' diyordum; ancak bizi dinlemiyordu. Oğlum son 3- 4 senedir dengesizleşti. Bir dediği bir dediğini tutmaz oldu. Kendisinin ruhsal bir hastalığı olduğunu düşünmeye başladım. Ancak doktora gitmemekle ısrar ediyordu. Biz gelinimizi seviyorduk. Torunlarımıza sevgi besliyorduk, bu olayların bu noktaya gelmesinden dolayı çok üzgünüm. Sarsıldım, bunu gelinime de anlatamaz hale geldim. Uykuyu kaybettim. Ben sanık oğlumu düşünmüyorum, torunlarımı düşünüyorum" diye konuştu.

Sanık Ercan Karakaş ise annesinin sözlerini kabul etmediğini dile getirerek, baldızının kendisine aşık olduğunu ve evlenmek istediğini öne sürdü. Ercan Karakaş, teklifi kabul etmediğini, eşi evde yokken baldızının ağza alınmayacak müstehcen sözler söylediğini ve davranışlar sergilediğini ileri sürdü. Karakaş, cinayeti, baldızı Türk bayrağını yırttığı için işlediği iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Ercan Karakaş'ın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kız çocuğunu mirastan mahrum bırakma girişimi mahkemeden döndü
Kadir, ağabeyinden üniversiteye hazırlık kitaplarını istemiş Son dakika: İstanbul Başsavcılığı Burhan Kuzu hakkında inceleme başlattı Rus asker kız arkadaşına 16 tankla evlenme teklif etti

Son Dakika Haberleri
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 18:39:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Baldızını öldüren oğlunu, mahkemede evlatlıktan reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]