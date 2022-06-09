Baldızını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Baldızını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

09.06.2022 14:14

Baldızını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi Çorum'da sokakta karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşini tartışarak darp ettikten sonra, olaya tepki gösteren baldızını tabancayla vurarak öldüren zanlı teslim oldu.

Baldızını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

ÇORUM - Çorum'da sokakta karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşini tartışarak darp ettikten sonra, olaya tepki gösteren baldızını tabancayla vurarak öldüren zanlı teslim oldu. Zanlı Emrah Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 31 Mayıs'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.C.Ö. annesi Y.T. ve kız kardeşi E.T. ile çocuğunu görmeye gitti. İddialara göre, Ö.C.Ö. sokakta boşanma aşamasındaki eşi Emrah Ö. ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö., boşanma aşamasındaki eşini darp etti. Ablasının eniştesi tarafından darp edilmesi üzerine tepki gösteren E.T. annesinden KADES aracılığıyla yardım çağrısında bulunmasını istedi. Bu sırada Emrah Ö. yanında bulunan tabanca ile baldızı E.T.'ye ateş etmeye başladı. Sırt, boyun ve koluna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan E.T., ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. E.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardında kaçarak kayıplara karışan Emrah Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polise teslim oldu

Olayın ardından kaçan zanlı Emrah Ö., 9 gün sonra polise giderek teslim oldu. Zanlı emniyetteki ifadesinin ardından saklandığı sırada yanında bulunan 2 kişide gözaltına alındı. Zanlı Emrah Ö. hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi. Zanlının adlieyey getirilişi sırasında polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Emrah Ö.'nün ilk ifadesinde boşanma aşaması hakkında ifade verdiği ve kaynanası ile baldızını suçladığı öğrenildi.

Baldızını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Baldızını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Baldızını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Baldızını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Baldızını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

YORUMLAR
500
Gürültü uyarısında bulunan yöneticiyi bıçaklayarak öldüren kiracı, adliyeye sevk edildi Gürültü uyarısında bulunan yöneticiyi bıçaklayarak öldüren kiracı, adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baldızını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:20 Oyuncu Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'i savunduğu için sosyal medyada linç ediliyor! İşte yapılan bazı yorumlar
15:19 Daha neler! Mesai saatinde çalışanlarına mastürbasyon molası verdi, yetmedi bir de kayda aldı
15:14 Her an imzalar atılabilir! İşte Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı
15:12 Sevgilisine tecavüz edip, nehre atmışlardı! Hasan'ın cesedi 77 gün sonra bulundu
15:07 Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "Alevi" özrü! İYİ Parti'li vekil Oral, disipline sevk edildi
14:55 İlker Başbuğ'un, darbe iması yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada hapsi istendi
14:41 TSK'nın Efes-2022 tatbikatına Yunan gazetelerinden tepki geldi! "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor" manşetini attılar
14:40 Issız yolda kadına şiddet uyguluyordu, otobüsten inen bir ordu dolusu adam tüm dengeyi değiştirdi
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 15:35:29. #1.13#
SON DAKİKA: Baldızını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement