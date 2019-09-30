Son Dakika Haberleri: Baldızını öldüren zanlı yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Baldızını öldüren zanlı yakalandı

1 saat önce

Antalya'da Fas uyruklu baldızını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı yakalandı.

Baldızını öldüren zanlı yakalandı, System.String[]

Antalya'da Fas uyruklu baldızını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı yakalandı.

Kepez ilçesinde Fas uyruklu Rajae Ait Lhaj'in (24) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında aranan eniştesi Ercan K. (41), Konyaaltı Sahili'nde polis ekiplerince gözaltına alındı.

İlk sorgusunda suçunu itiraf eden zanlının, baldızını eşiyle aralarını bozduğu ve çocuğunu Fas'a götürmek istediği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Teomanpaşa Mahallesi'nde Ercan K. ile baldızı Rajae Ait Lhaj arasında 28 Eylül'de tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ercan K, baldızını bıçakla kovalamaya başlamıştı. Kepez Belediyesi Sağlık Merkezine kaçan Lhaj, merkezin bahçesinde eniştesi tarafından birçok kez bıçaklanarak öldürülmüştü. Ercan K, olaydan sonra kaçmıştı.

Antalya, Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Baldızının boğazını kesen cani güneşlenirken yakalandı
Müge Anlı'da "Kocam arabadan düşerek öldü" diyen Hatice Özkan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı "Annem" filmine giden Bülent Ersoy, gözyaşlarına boğuldu AK Parti'den İmamoğlu'na çok sert eleştiri: Şımarık hareketlerin peşinden koşmayın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 14:14:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baldızını öldüren zanlı yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]