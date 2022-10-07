Baldızını sokak ortasında öldüren şahıs, "Neden yaptın?" sorusunu bu sözlerle yanıtladı: Aşağılayıcı sözler söyledi, psikolojim iyi değildi - Son Dakika
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Baldızını sokak ortasında öldüren şahıs, "Neden yaptın?" sorusunu bu sözlerle yanıtladı: Aşağılayıcı sözler söyledi, psikolojim iyi değildi

07.10.2022 10:08

Çorum'da boşanma aşamasında olduğu eşinin kız kardeşini sokak ortasında öldüren şahıs, geniş güvenlik önlemleri arasında getirildiği adliyede yaptığı savunmada, "Olayın yaşandığı gün ben eşimle konuşurken Ezgi arabadan inerek bana aşağılayıcı sözler söyledi. Her şey bir anda oldu. Psikolojim iyi değildi" dedi.

31 Mayıs'ta Çorum'da meydana gelen olayda Özge Can Özkan (32), annesi Yüksel Taşkıran ve kız kardeşi Ezgi Taşkıran (27) ile çocuğunu görmeye gitti. İddialara göre, Özge Can Özkan sokakta boşanma aşamasındaki eşi Emrah Ö. (35) ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Ö., boşanma aşamasındaki eşini darp etti.

Ablasının eniştesi tarafından darp edilmesi üzerine tepki gösteren Ezgi Taşkıran, annesinden KADES aracılığıyla yardım çağrısında bulunmasını istedi. Bu sırada Emrah Ö. yanında bulunan tabanca ile baldızı Ezgi Taşkıran'a ateş etmeye başladı. Sırt, boyun ve koluna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Taşkıran., ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Olayın ardından gözaltına alınan Emrah Ö., Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Emrah Özkan, ve her iki tarafın avukatları ve yakınları katıldı. Tutuklu sanık, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı duruşmaya tutuklu sanık çelik yelek giydirilerek getirildi.

Baldızını sokak ortasında öldürdü, 'Psikolojim iyi değildi' diyerek kendini savundu

"PSİKOLOJİM İYİ DEĞİLDİ"

Duruşmada savunma yapan Emrah Özkan, "Olayın yaşandığı gün ben eşimle konuşurken Ezgi arabadan inerek bana aşağılayıcı sözler söyledi. Her şey bir anda oldu. Psikolojim iyi değildi" diyerek kısa bir savunma yaptı.

"KAPILAR KİLİTLİ OLDUĞU İÇİN ATEŞ ETMEYE BAŞLADI"

Kız kardeşi gözlerinin önünde 10 kurşunla öldürülen Emrah Özkan'ın boşanma aşamasındaki eşi Özgecan Özkan, sanıkla 14 yıldır evli olduklarını belirterek, "Bu süreçte eşim bana psikolojik ve fiziksel olarak şiddet uyguladı. Yuvamız yıkılmasın diye hep sessiz kaldım. Zor günlerde ailem bana destek olduğu için eşim onları hep hedef aldı. Zaman zaman beni ve ailemi tehdit ediyordu. Ağıza alınmayacak sözler söylüyordu. Kız kardeşimin düğünü olacaktı ve hep, 'o düğününüzü kanaya bulayacağım' diye Ezgi'ye mesajlar atıyordu. Kardeşim de, 'ben sana ne yaptım, bunun benimle derdi ne? Sorunun benimle değil, ablamla2 diyordu. Olay günü kızım hasta olduğu için 5 dakikada olsa görmek istedim. Annem, ben ve kız kardeşim arabaya bindik onların evinin yakınında bir yerde durduk. Sonra kızım geldi. Onunla konuşurken Emrah'ın geldiğini görünce arabaya yöneldim. Emrah önüme atladı ve 'sen benim neler yapacağımı bilmiyor musun' diyerek tabancayla kafama vurmaya başladı. Sonra kafama silah dayayıp otobüs durağında sıkıştırdı. Benim dayak yediğimi gören kardeşim Ezgi arabadan inerek 'ne yapıyorsun ya' diye bağırdı. Kardeşim başka hiçbir şey söylemeden araca bindi. O sırada Emrah koşarak aracın yanına gitti. Aracın kapısını açmaya çalıştı. Kapılar kilitli olduğu için ateş etmeye başladı. Ben aracın içerisine bindim. Kardeşime 'bacım aracı çalıştır, gidelim' dedim. Ben Ezgi'ye bir şey olmadığını düşünürken o bana bir şeyler oluyor deyip başı dizime düştü" diye konuştu.

Baldızını sokak ortasında öldürdü, 'Psikolojim iyi değildi' diyerek kendini savundu

"BANA DA ATEŞ ETMEK İSTEDİ"

Ezgi Taşkıran'ın annesi Yüksel Taşkıran ise olay anını anlatarak "Kızım Özgecan araçtan inerek torunumun yanına gitti. Onlar dışarıda görüşürken, Emrah Özkan yanlarına gelerek kızımı dövmeye, küfür ve hakaretler etmeye başladı. Ablasının darp edildiğini gören Ezgi, arabadan inerek 'ne yapıyorsun sen ya' diye bağırdı. Kızım Emrah Özkan'ın elinde silahla üzerine geldiğini görünce hemen arabaya binerek kapıları kilitledi. Emrah, elindeki tabancayla peş peşe ateş etmeye başladı. Bana da ateş etmek istedi, ancak tabancada mermi kalmadığı için bana bir şey yapamadı. Ben araç içerisine Ezgiye müdahale etmeye çalışırken bu arada kızım Özge aracın yanına geldi. Onu aracın arkasına çekerek tekrar dövmeye başladı. Kızım yediği dayaktan sonra başı öyle dönmüş olmalı ki vurulan kardeşine 'Ezgi, arabayı çalıştır gidelim' dedi. Kızım Ezgi suçsuz yere öldürüldü. Ona 'abi' diyordu. Kızımın tek suçu kardeşinin arkasında durmaktı. Emrah, kızım Ezgi'yi öldürmekle tehdit ediyordu. Ezgiyi gelinlikle tabuta koyacağını söylüyordu" şeklinde konuştu.

Baldızını sokak ortasında öldürdü, 'Psikolojim iyi değildi' diyerek kendini savundu

ÖLEN KADININ NİŞANLISI DURUŞMAYA KATILDI

Ezgi Taşkıran'ın evlilik hazırlık yaptığı nişanlısı Cemal Zavar ise duruşmaya Isparta'dan SEGBİS sistemi ile katıldı. Olay günü Isparta'da olduğunu belirten Zavar, "Ezgi ile nişanlandıktan sonra beni sürekli arayarak ve mesaj atarak eşime iftiralar atıyordu. Eşim hakkında çirkin ithamlarda bulunuyordu. Bunlara inanmıyordum. Hatta 'Ezgi'yi tabuta sokacağım diyerek' tehdit ettiği için polise gidip şikayetçi olduk. Ben de zanlıya aile sorunlarına eşimi katma, bir problem varsa kendi eşinle çözersin dedi" ifadelerini kullandı.

Baldızını sokak ortasında öldürdü, 'Psikolojim iyi değildi' diyerek kendini savundu

Çok sayıda tanığın dinlendiği davada katil zanlısı Emrah Özkan'ın yakınları ise suçlamaların hiç birisinin doğru olmadığını, oğullarına yapılan ağır hakaretlerden dolayı cinayetin işlendiğini savundu. 8 saat süren duruşmanın sonunda Cumhuriyet savcısı mütalaasını okudu. Mütaalada sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Duruşma 18 Ekim tarihine ertelendi.


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Çorum haberi | Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini öldüren zanlı yargılanıyor Çorum haberi | Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini öldüren zanlı yargılanıyor Çorum'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği düzenlendi Çorum'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği düzenlendi
Kaynak: İHA

Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baldızını sokak ortasında öldüren şahıs, 'Neden yaptın?' sorusunu bu sözlerle yanıtladı: Aşağılayıcı sözler söyledi, psikolojim iyi değildi - Son Dakika

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