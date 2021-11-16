Batman'ın Çamlıtepe Mahallesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı cinnet getiren D.D. isimli şahıs, eşine ve baldızına silahla ateş etti.
55 yaşındaki baldız S.K. olay yerinde hayatını kaybetti, saldırgan eşi M.B.'yi de ağır yaraladı. Ağır yaralı M.B., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alındı.
Saldırı sonrası sırra kadem basan saldırganın yakalanması için Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Baldızını ve eşini kurşuna dizip, sırra kadem bastı! - Son Dakika