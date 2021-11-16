Baldızını ve eşini kurşuna dizip, sırra kadem bastı! - Son Dakika

Baldızını ve eşini kurşuna dizip, sırra kadem bastı!

Batman'da bilinmeyen bir sebeple cinnet getiren şahıs, eşini ve baldızına kurşun yağdırdı. Baldız olay yerinde can verirken, ağır yaralanan eş ise hastaneye kaldırıldı. Sırra kadem basan saldırgan adam ise her yerde aranıyor.

Batman'ın Çamlıtepe Mahallesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı cinnet getiren D.D. isimli şahıs, eşine ve baldızına silahla ateş etti. BALDIZ HAYATINI KAYBETTİ, EŞİ AĞIR YARALANDI 55 yaşındaki baldız S.K. olay yerinde hayatını kaybetti, saldırgan eşi M.B.'yi de ağır yaraladı. Ağır yaralı M.B., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alındı. SALDIRGAN SIRRA KADEM BASTI Saldırı sonrası sırra kadem basan saldırganın yakalanması için Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Son Dakika

İmamoğlu Kanal İstanbul'u yaptırmamayı taahhüt etti

Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz

Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı

Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı

Çeyrek altın tarihinin en yüksek seviyesini gördü

Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir

Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti