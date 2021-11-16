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Baldızını ve eşini kurşuna dizip, sırra kadem bastı! - Son Dakika

Baldızını ve eşini kurşuna dizip, sırra kadem bastı!

16.11.2021 16:17

Batman'da bilinmeyen bir sebeple cinnet getiren şahıs, eşini ve baldızına kurşun yağdırdı. Baldız olay yerinde can verirken, ağır yaralanan eş ise hastaneye kaldırıldı. Sırra kadem basan saldırgan adam ise her yerde aranıyor.

Batman'ın Çamlıtepe Mahallesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı cinnet getiren D.D. isimli şahıs, eşine ve baldızına silahla ateş etti.

Cinnet getiren adam baldızını ve eşini kurşuna dizip, sırra kadem bastı! Her yerde aranıyor

BALDIZ HAYATINI KAYBETTİ, EŞİ AĞIR YARALANDI

55 yaşındaki baldız S.K. olay yerinde hayatını kaybetti, saldırgan eşi M.B.'yi de ağır yaraladı. Ağır yaralı M.B., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alındı.

Cinnet getiren adam baldızını ve eşini kurşuna dizip, sırra kadem bastı! Her yerde aranıyor

SALDIRGAN SIRRA KADEM BASTI

Saldırı sonrası sırra kadem basan saldırganın yakalanması için Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Baldızını ve eşini kurşuna dizip, sırra kadem bastı!

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Baldızını ve eşini kurşuna dizip, sırra kadem bastı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Baldızını ve eşini kurşuna dizip, sırra kadem bastı! - Son Dakika
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