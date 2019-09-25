Baldızının 2 çocuğuna istismar sanığına beraat

KONYA'da, baldızının 1'i kız 2 çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Y.S.(47), ikinci duruşmada, delil yetersizliğinden beraat etti. Çocukların ablası Merve A. karara, "Bu nasıl olur? Adam kardeşlerime istismarda bulundu ve güle oynaya, elini kolunu sallayarak mahkemeden çıkıp, gitti. Bu çocukların hakkını kim koruyacak?" diyerek, tepki gösterdi.

İddialara göre, 2011 yılında, o tarihte 9 yaşında olan Ş.A., teyzesine kalmaya gitti. Ş.A.'nın aynı yatakta uyuduğu 2 kuzeni, sahur vakti yemek için mutfağa gitti. Bu sırada odaya gelen enişte Y.S., yine iddiaya göre küçük kızın kalçasını dokundu. Eniştesini gören Ş.A. korkuyla odadan çıkıp, mutfaktaki teyzesinin yanına gitti. 1 gün sonra ise enişte, Ş.A.'nın bacağını okşadı. Küçük kızın tekme atarak, tepki gösterdiği Y.S. hızla odadan çıktı. 2013 yılında ise o tarihte 13 yaşında olan H.A., teyzesinin oğlunun kına gecesine gitti. H.A.'ya eniştesi, kuzenleri ile birlikte yattığı sırada yanına gelmesini söyledi. H.A.'nın iddiasına göre, enişte çocuğa cinsel istismarda bulundu.

YARGILAMA BAŞLADI

2 kardeş, 2018 yılında yaşadıklarını ablalarına anlattı. Abla da durumu aileye bildirdi. Şikayet üzerine Y.S. hakkında 'cinsel istismar' suçundan Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında, tutuksuz yargılanan Y.S. suçlamaları kabul etmeyerek, "Ş.'nin söylediği tarihte ben o aileyle küstüm, konuşmuyorduk. Böyle bir şey yapmadım. Cinsel istismarda bulunmadım" dedi.

BİRER GÜN ARAYLA İKİNCİ TACİZ

Duruşmada eniştesi tarafından birer gün arayla 2 kez tacize uğradığını ileri süren Ş.A. ise şunları söyledi:

"2011 yılının Ramazan ayıydı. İki kuzenimle birlikte aynı yatakta yatıyordum. Kuzenlerim sahur için yataktan kalktıktan sonra yanıma eniştem gelmiş. Kalçamı elliyordu. Çok korktum. Hemen mutfağa teyzemin yanına gittim. Teyzem yemek hazırlıyordu. Bir gün sonra yine yanıma eniştem geldi. Bacaklarımı ellerken ona tekme attım. Korktuğum içi bunca yıl kimseye bir şey anlatamadım. Davacı ve şikayetçiyim."

KINA GECESİ TACİZ

Uyurken istismara uğradığını savunan H.A. da "2013 yılında teyzemin oğlunun kına gecesine gittim. Kuzenlerimle birlikte 7 kişi aynı odada uyuyorduk. Bu sırada eniştem beni çağırarak, yanına gelmemi söyledi. Korktuğum için kimseye birşey diyemedim. Şikayetçiyim" dedi.

İKİNCİ DURUŞMADA BERAAT

Davanın dün yapılan ikinci duruşmasına tutuksuz sanık Y.S. ile tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Y.S., daha önceki ifadelerini tekraralayarak, "Bana iftira atıyorlar. Suçlamaları kabul etmiyorum dedi. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, Y.S.'yi delil yetersizliğinden beraat ettirdi.

'BU ÇOCUKLARI KİM KORUYACAK'

Duruşma sonrası gözyaşlarını tutamayan abla Merve A., "Bu nasıl olur? Adam kardeşlerime istismarda bulundu ve güle oynaya, elini kolunu sallayarak, mahkemeden çıkıp gitti. Bu çocukların hakkını kim koruyacak? Daha ikinci duruşmada dosya doğru düzgün incelenmeden nasıl beraat edebildi? Davamızın arkasındayız. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Davayı bir üst mahkemeye taşıyacağız"dedi.