Son Dakika Haberleri: Baldızının eniştesini zehirlediği iddiası
Son Dakika Güncel Baldızının eniştesini zehirlediği iddiası

Baldızının eniştesini zehirlediği iddiası

1 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir kadının, eniştesini tarım ilacı enjekte ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Baldızının eniştesini zehirlediği iddiası, System.String[]

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir kadının, eniştesini tarım ilacı enjekte ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali Mahallesi sakinlerinden S.V. (37), sabah saatlerinde kayınpederinin evinde ölü bulundu.

Olaya ilişkin S.V'nin baldızı M.H. (24) gözaltına alındı. Genç kadının, gece geç saatlerde kayınpederinin evine gelen S.V'ye, "Ben de kullanıyorum" diyerek tarım ilacı enjekte ettiği ileri sürüldü.

Jandarmaya bağlı Olay Yeri İnceleme Timi evde inceleme yaparken, S.V'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sarıgöl, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



94 yaşındaki kadını, çocukları sokağa attı
Damadının boğazını kesmek için fırsat kollayan kayınpeder, kameralara yakalanmış Televizyon programında aradığı karısını, yakarak öldürdüğü ortaya çıktı Eşini öldürüp yaktıktan sonra orucunu açmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 14:20:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baldızının eniştesini zehirlediği iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]