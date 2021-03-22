Baldızıyla kahvaltı yapan adam silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

Saat 12:00 sıralarında Beylikdüzü'nün Kavaklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre baldızı ile kahvaltı yapan bir kişi, motosikletle gelen kasklı 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu 1 kişi bacağından yaralanırken, bir çalışan da seken merminin ayak parmağına isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri yaptıkları olay yeri ve güvenlik kamerası incelemelerinin ardından saldırganları bulmak için çalışma başlattı.

"DEMEK Kİ İNSANLARA KARŞI İYİ OLMAYACAKSINIZ"

Yaralanan kişinin baldızı ise, "İçeride kahvaltı yapıyordu. Dışarı çağırdılar çıktı sıktılar. Bu yani hiç kimseyle bir problemimiz yoktu, kimseyle herhangi bir sıkıntımız yoktu, her zaman güler yüzlü insanlarız. Buradaki herkes tanıyor. Demek ki insanlara karşı iyi olmayacaksınız" ifadelerini kullandı.

KAÇIŞ ANI KAMERAYA YANSIDI

Saldırganları ise tekel bayide motor kurye olarak çalışan bir genç durdurmaya çalıştı. Silahlı saldırının ardından kaçmaya çalışan şüphelilerin peşinden koşan genç güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.