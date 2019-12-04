Son Dakika Haberleri: Bale sanatçıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Bale sanatçıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sanatçıları, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak fotoğraf seçti.

Bale sanatçıları, AA'nın

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sanatçıları, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak fotoğraf seçti.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde, "5. Murat" balesi sahnelenmeden önce balerin ve baletler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi aldı ve fotoğrafları inceledi.

İZDOB sanatçıları, "haber" kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de Saldırıların Hedefi Çocuklar", Mustafa Hassona'nın " Gazze'de Enkazlar Altında İftar", Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş", Halil Fidan'ın " Harran'da Yaşam", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı", Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın Azmi" ve Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den Dünya Rekoru" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Seçim yapmakta zorladıklarını, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu dile getiren sanatçılar, AA foto muhabirlerini tebrik etti.

Hüseyin Yıldız, Mustafa Yalçın, İzmir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:26 Kaynak: AA
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