Bale tutkunu Ceren'in hayalleri yarıda kaldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bale öğretmenliği hayali yarıda kaldı.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Özdemir, 7 yaşında öğrenmeye başladığı balenin tutkunu oldu. Yaklaşık 10 yıl bu dalda eğitim alan Ceren, 17 yaşında usta öğretici belgesi aldı.

Sanata ilgisi dolayısıyla üniversite eğitiminde de Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesini tercih eden Ceren Özdemir, bir kursta da bale eğitmenliği yaptı.

"Hedefi bale öğretmeni olmaktı"

Altınordu ilçesindeki kursun sahibi Elvin Canik ile bale eğitmeni Nina Kupunia, Özdemir'in 10 senelik bale eğitimindeki başarısını anlattı.

Canik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ceren'in baleyi çok sevdiğini belirterek, "Öğretmen olmadığı zamanlar bile burada kalıp denge çubuklarında vücut açma, esnetme hareketleri yapıyordu. Sanatı seviyordu, hayatı seviyordu, yaşamayı seviyordu. Ceren uçtu, elimizden gitti." dedi.

Özdemir'in 10 yıl devam ettiği kursta eğitimini tamamlayarak usta öğretici belgesi aldığını dile getiren Canik, şöyle devam etti:

"Söz dinleyen bir çocuktu. Mesela yeni büyüyen gençlerin kendi aralarında sanatçı kaprisi olurdu. Ceren onlara uymazdı, hep kenarda dururdu. Daha sonra, 'Elvin teyze biz barıştık, iyiyiz.' derdi. Yapıcı bir çocuktu, aslında o hep ara bulurdu. Hedefi bale öğretmeni olmaktı, bu hedefine doğru yürüyordu. Bu acının tarifi yok, tarif edemem. Şu anda sözün bittiği yerdeyiz. Ceren uçtu, yavru ceylan gitti."

Bale eğitmeni Kupunia ise öğrencisi Ceren'in çok iyi biri olduğunun altını çizerek, "Ceren baleyi, sanatı çok seviyordu. Çok üzüldük." ifadesini kullandı.