Bale yapmayı Tepebaşı'nda öğreniyorlar

Tepebaşı Belediyesi yaz okulları kapsamında devam eden kursa katılan minikler bale öğreniyor.



Şirintepe Mahallesinde hizmete giren Yunus Emre Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesislerine gelen çocuklar, uzman eğitmenler gözetiminde spor yapıyor. Yunus Emre Spor Tesisleri bünyesinde açılan bale kursu ise miniklerden yoğun ilgi görüyor. Hafta içi 4 gün uzman eğitmenler tarafından verilen kursa, 4-7 yaş aralığındaki 110 öğrenci katılıyor. Kursa katılan öğrenciler, aldıkları temel bale eğitimi sayesinde hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de yeni arkadaşlar edinerek sosyalleşiyor.



Eğitimleri takip eden veliler ise, çocukların yaz aylarındaki boş vakitlerini bu tür kurslarla değerlendirmelerinden son derece memnun olduklarını belirterek, böyle bir imkanı sağlamasından dolayı başta Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç olmak üzere tüm ilgililere teşekkür etti. - ESKİŞEHİR