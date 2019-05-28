Balenin Genç Yetenekleri Profesyonelleri Aratmadı

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Ana Sanat Dalında öğrenim gören öğrencilerin yılsonu gösterileri Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Sahnesi ve Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. 2018-2019 sezonu için hazırladıkları temsil programında beklentileri aşan bir başarıyla izleyenleri şaşırtan öğrenciler, seyircilerden tam not aldı. Yaşları 10 ile 20 arasında değişen 40 kişilik gurup 1. perdede Uyuyan Güzel, La Bayadere, Le Corsire, Coppelia, Don Quixote, Kuğu Gölü gibi ünlü balelerden bölümleri başarı ile yorumladı. 2, perdede ise L.Minkus'un PAQUITA eserini Lise ve Lisans öğrencilerin katılımıyla sahnelediler.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Anasanat Dalı Başkanı Oral Yazıcı, "Bin öğrencisi ve yüz eğitmeniyle geleceğin sanatçılarını yetiştiren okulumuzun bu gösteriye büyük bir özveriyle hazırlandık. Dünyaca bilinen Klasik esrelerden ve modern çalışmalardan derlediğimiz bölümleri profesyonel gurupları aratmayacak şekilde başarılı bir performansla sergiledik " diye belirtti.

Konservatuvarlara Başvuru Azaldı

Konservatuvarlarda başvuruların azaldığına dikkat çeken Yazıcı, "Dansçı olmak isteyen gençlerin sayısındaki düşüş bizi üzüyor, bale sanatçıları çok uzun ve özverili bir eğitim sürecinin ardından aynı mücadeleye kariyerleri boyunca da devam ediyorlar. Bu zorlu yolculuğa onları hazırlamak biz eğitmenler için hiç kolay değil. Baleye gönül verenlerin sayısının artması tek temennim" yorumunda bulundu.

Bu yıl ki sınavlar 19-21 Haziran'da

"Bu yıl ki sınavlarımız 19-21 Haziran tarihinde gerçekleşecektir. Milli Eğitime bağlı 4. sınıfı bitirmiş 5.sınıf öğrencilerini, büyük bir heyecanla bu sınava beklemekteyiz. Kısıtlı imkanlarımıza rağmen okulumuzun uluslararası anlamda başarılı öğrenciler yetiştirmesi bizi çok mutlu ediyor. Bale yarışmalarında öğrencilerimizin başarılı olması gurur vericidir "şeklinde konuşan Yazıcı,uluslararası arenada aldığı ödüllerle başarılarını taçlandıran öğrencilere dair şu bilgileri verdi.

Öğrencilerimizin Uluslararası Başarıları Göğsümüzü Kabartıyor

"Lisans öğrencilerimizden Deniz Akarslan Amerika'nın Indiana polis şehrinde düzenlenen Youth Amerika Grand Prix Klasik Bale yarışmasında birinci oldu. Ardından İtalya'nın Spoleto kentinde düzenlenen bale yarışmasında ikinci oldu. Zürih Dans Akademisinden burs aldı. Öğrencimiz Rusya 'da ki dünyaca ünlü Vagonava Bale Akademisinde eğitim görmeye hak kazandı. Ayrıca İstanbul'da düzenlenen uluslararası bale yarışmasında üçüncü oldu.

7. sınıf öğrencimiz Ela Kaner, 2018'de Üsküp'te düzenlenen uluslararası yarışmada 12-16 Yaş Modern Solo birincisi ve 12-16 Yaş Klasik Bale Solo birincisi olarak bizi gururlandırdı.

8.sınıf öğrencimiz Lara Yaman Kanada'da düzenlenen Youth Amerika yarışmasının yarı finallerindeki başarısından dolayı New York finallerine davet edildi.

11. sınıf öğrencimiz Lara Yalçın Almanya'nın en iyi okulu olan Berlin Bale Akademisinin Lisans bölümüne eğitim görüyor.

Alya ve Yasemin Londra Kraliyet Bale Okullunda Okuyacak ilk Türk Öğrenciler Olacak!

Alya Çöğür ve Yasemin Çaynak'ın Sponsor Desteğine İhtiyacı Var

6.sınıf öğrencimiz Alya Çöğür ve 8.sınıf öğrencimiz Yasemin Çaynak da Dünyanın en iyi bale okulu olan İngiltere Londra Kraliyet Bale okuluna kabul edildiler. Küçük yaşlarına rağmen önemli bir başarıya imza atan öğrencilerimizin eğitim görebilmesi için sponsor desteğine ihtiyacımız vardır."

Oral Yazıcı sözlerini şöyle tamamladı:

" İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bale öğrencilerinin yılsonu gösterileri Mayıs ve Haziran ayında da devam edecek. 28 Mayıs 'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operasında 30 Mayıs'ta Kozyatağı Kültür Merkezi'nde ve 2 Haziranda Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ndeki gösterilerimize tüm sanat severleri bekliyoruz. Anadolu Yakasında hizmet veren konservatuvar Bale Anasanat Dalı, sanatın ve sanatçının bir ulusun kalkınmasında çok önemli yer tuttuğunun bilincinde olarak, bugün Türkiye'nin tüm sanat ve kurumlarına bale sanatçıları yetiştirmekte ve yaptığı etkinliklerle adından söz ettirmektedir."

28 Mayıs'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda, 30 Mayıs'ta ise Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek gösterimin için 30 TL karşılığında davetiler okuldan aile birliği yetkililerinden temin edilebiliyor.