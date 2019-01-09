Balenin Yıldızları Antalya'da Buluşacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) Orkestrası eşliğinde düzenlenecek "Balenin Yıldızları Gala Gecesi"nde, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları sahne alacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) Orkestrası eşliğinde düzenlenecek "Balenin Yıldızları Gala Gecesi"nde, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları sahne alacak.



Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, 19 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek programda, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, müzikleri Çaykovski, Adam, Barlog ve Marquez'e ait olan bale repertuvarının seçkin eserlerinden sevilen ve ünlü bölümleri sahneye taşıyacak.



İki perde olarak sahnelenecek gecenin birinci perdesinde ilk olarak Romeo ve Juliet balesi ile Antalya DOB solist dansçıları Iaroslava Volkova ve Tolga Burçak sahne alacak. Ardından Fındıkkıran balesiyle Ankara DOB solist dansçıları Sultan Menteşe ve İlhan Durgut, Giselle balesiyle Ankara DOB solist dansçıları Özge Başaran ve İbrahim Eren Keleş sahne alırken, Antalya DOB solist dansçıları Bengü Altunkaş ve Tolga Burçak ile Antalya DOB dansçıları Fındıkkıran balesiyle ilk perdenin kapanışını yapacak.



Gecenin ikinci perdesi, Antalya DOB solist dansçıları Iaroslava Volkova ve Tolga Burçak ile Antalya DOB dansçılarının sahne alacağı ve iki sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen Kuğu Gölü balesiyle başlayacak. Ardından Le Corsaire balesiyle Mersin DOB solist dansçıları Obengül Polen Gezmiş ve Burak Serkan Cebeci, Romeo ve Juliet balesi ile İzmir DOB solist dansçıları Sülün Duyulur ve Ahmet Doruk Demirdirek, Don Kişot balesiyle İstanbul DOB solist dansçıları Büşra Ay ve Erhan Güzel sahne alacak. Gecenin kapanışı ise Antalya DOB solist dansçıları Esra Taner, Tolga Burçak, Selin Berkmen, Evren İskender, Öykü Ertürk, Okan Ünal, Seda Manaz, Umut Çaltekin, Bengü Altunkaş ve Volkan Altunel'in sahne alacağı Danzon eseriyle gerçekleştirilecek.

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