Balerin İlke Kodal tek kişilik gösterisiyle ayakta alkışlandı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Balerin İlke Kodal tek kişilik gösterisiyle ayakta alkışlandı - Son Dakika Magazin

Balerin İlke Kodal tek kişilik gösterisiyle ayakta alkışlandı

6 saat önce

Bedirhan Dehmen'in yönetip koreografisini yaptığı, proje danışmanlığını Kemal Aydoğan'ın üstlendiği eserde sahne alan İlke Kodal, bir dansçının yaşadıklarından hareketle seyircileri bale tarihinde yolculuğa çıkardı.

Balerin İlke Kodal tek kişilik gösterisiyle ayakta alkışlandı, System.String[]

Bedirhan Dehmen'in yönetip koreografisini yaptığı, proje danışmanlığını Kemal Aydoğan'ın üstlendiği eserde sahne alan İlke Kodal, bir dansçının yaşadıklarından hareketle seyircileri bale tarihinde yolculuğa çıkardı.


Bale hakkında bilgi verirken çocukluktan başlayan zorlu eğitime, sahneye hazırlık sürecine, provalara, ayak bakımına değinerek balerinlerin insani yanını paylaşan İlke Kodal, danslarıyla da kadının varoluş mücadelesini seyirciye anlattı.


Sahne tasarımı Bengi Günay'a, ışık tasarımı İrfan Varlı'ya, müzik ve ses tasarımı Utku Şilliler'e, görselleri ise Murat Dürüm'e ait olan dans tiyatrosu, 6 Ocak'ta yeniden sahnelenecek.

Aydoğan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:06 
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