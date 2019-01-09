Son Dakika Haberleri: Balerin Ünüvar'dan Salda Gölü Duyarlılığı

Balerin Ünüvar'dan Salda Gölü Duyarlılığı

1 saat önce

ANTALYA'da bale eğitmeni Şule Ünüvar, koruma altına alınan Salda Gölü'ne dikkat çekmek için objektif karşısına geçti.

Balerin Ünüvar'dan Salda Gölü Duyarlılığı, System.String[]
ANTALYA'da bale eğitmeni Şule Ünüvar, koruma altına alınan Salda Gölü'ne dikkat çekmek için objektif karşısına geçti.

Birçok sporcu ve ünlü isim, koruma altına alınan Salda Gölü için farkındalık çalışması yürütüyor. Bu isimlerden biri de balerin Şule Ünüvar. Balerin Ünüvar'ın Salda Gölü'ne dikkati çekmek için kırmızı ve siyah kostümlerle verdiği pozlar, sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Ünüvar, 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen, doğal Sit alanı içinde olan göl ve çevresinin, günübirlik tatilcilerin dikkatsiz kullanımı sonucu kirlendiğini belirtti. Gölün çevresinde farklı fotoğraflar çektirdiklerini söyleyen Ünüvar, "Fotoğraflarda tercih ettiğimiz kostümlerin iki rengi var. Siyah ve kırmızı. Siyah, dikkatsiz kullanıldığında meydana gelecek kirlenmeye, kırmızı ise özenle baktığımızda ortaya çıkacak canlılığa dikkat çekmek için" dedi.

Bölgenin doğal güzelliklerinin insan eliyle yıpratılmasına üzüldüğünü belirten Ünüvar, "Fotoğraflı projelerim devam edecek. İnsanlara doğduklarında verilmiş sorumluluklar olduğuna inanıyorum. Benim sorumluluğum da geleceğimiz olan çocuklarımıza yaşanabilir pırıl pırıl bir çevre bırakmak. Mesleğimi bu amacımla birleştirerek toplumun dikkatini çekmeyi hedefliyorum" diye konuştu.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:24 Kaynak: DHA

Antalya, SALDA GÖLÜ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmen Koca, Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu Bu Köyde 3 Asırdır Dededen Toruna Kaz Yetiştiriciliği Yapılıyor

Beşiktaş, Hazırlık Maçında Helmond Sport'u 1-0 Yendi Trabzonspor, ADO Den Haag'ı 3-1 ile Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 11:46:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balerin Ünüvar'dan Salda Gölü Duyarlılığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]