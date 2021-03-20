BALespor, Zula Süper Lig'de mücadele edecek kadrosunu duyurdu - Son Dakika
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BALespor, Zula Süper Lig'de mücadele edecek kadrosunu duyurdu

20.03.2021 16:24

BALespor, Zula Süper Lig'de mücadele edecek kadrosununu duyurdu.

Türkiye'nin ve Zula'nın ilk profesyonel lise espor kulübü olan BALespor, Zula Süper Lig kadrosunu açıkladı.

Kadroda bulunan isimler:

Emir "Wiatrax" Taşdan

Berkl "Altay" Wooksz

Ramazan "Rowdy" Ekinci

Anıl "K4ZAK" Kazaksüz

Hasan "Rozz" Burak Ünver

Hasan "Ryrix" Kılınç

Caner "Sheeqy" Karasu

Lig'de mücadeleler, 20 Mart Cumartesi saat 14: 00'te Zula Espor YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Sen de bu heyecana ortak olmak istiyorsan Zula espor sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutma.

Kaynak: Playerbros
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SON DAKİKA: BALespor, Zula Süper Lig'de mücadele edecek kadrosunu duyurdu - Son Dakika
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