Son Dakika Haberleri: Balet Bahri Gürcan: "Fransa'ya hoca olarak gelmek benim için gurur verici"
Son Dakika Kültür Sanat Balet Bahri Gürcan: 'Fransa'ya hoca olarak gelmek benim için gurur verici' - Son Dakika

Balet Bahri Gürcan: "Fransa'ya hoca olarak gelmek benim için gurur verici"

6 saat önce

Ankara Devlet Opera ve Balesinin (ADOB) eski baş baletlerinden Bahri Gürcan, Fransa'da genç dansçılara eğitim vermenin gurur verici olduğunu belirtti.

Balet Bahri Gürcan:

Ankara Devlet Opera ve Balesinin (ADOB) eski baş baletlerinden Bahri Gürcan, Fransa'da genç dansçılara eğitim vermenin gurur verici olduğunu belirtti.

Gürcan, Toulouse'da bulunan Fransa'nın önemli bale topluluklarından La Junior Company'nin sanat yönetmeni François Mauduit'in daveti üzerine, genç balerin ve baletlere yönelik hazırlanan "master class" programına katılımına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Daha önce Fransa'da dansçı olarak bulunduğunu, pazartesiden bu yana da Toulouse'da genç balerin ve baletlere eğitim verdiğini söyleyen Gürcan, "Hoca olarak buraya gelmek benim için gerçekten gurur verici. Güzel ve keyifli geçiyor. Benim için de çok güzel bir deneyim. Tabii hoca olarak yurt dışına çok az sayıda kişi gidiyor." dedi.

Gürcan, dansçı olarak dünyanın birçok yerinde bulunduğunu, iki yıldır eğitim verdiğini ve Fransa'nın hoca olarak ilk yurt dışı deneyimi olduğunu anlattı.

7 öğrencisinin dünyanın önemli konservatuvarlarını kazandığını aktaran Gürcan, bu nedenle Fransa'ya hoca olarak davet edildiğini dile getirdi.

Gürcan, Türk balesinin iyi bir konumda olduğunu ancak katedilmesi gereken çok yol bulunduğunu, bunun için öncelikle Türkiye'nin kendi ekol ve stilini yaratması gerektiğine vurguladı. Böylelikle Türk balesinin çok güzel noktalara ulaşabileceğini kaydeden Gürcan, Türkiye'deki dansçıların çok iyi olduğunun altını çizdi.

Gürcan, Fransız genç dansçıların çok küçük yaştan itibaren teknik olarak ciddi anlamda mesafe katettiğini sözlerine ekledi.

Dansa adanmış bir ömür

Bahri Gürcan, 1990'da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı'ndan mezun olduktan sonra Fransız bale topluluğu Jeune Ballet de France'dan davet alarak Paris'te dans etti.

ADOB'a 1993 yılında baş balet olarak katılan Gürcan, Portekiz, Hong Kong, Almanya, İngiltere, Avusturya, Fransa, Hırvatistan, Belçika, İspanya, Rusya, Çin, Filipinler, Tayvan, Tayland, Belçika, İspanya ve Macaristan'da gösterilere çıktı.

Gürcan hala ADOB'da repetitör olarak dansçıları çalıştırıyor, aynı zamanda da Dünya Dans Merkezi'nde sanat yönetmeni olarak görev yapıyor.

Ankara, Fransa, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:44 Kaynak: AA
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