Balgamlı Öksürüğe Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Balgamlı Öksürük Nedenleri ve Tedavisi

Balgamlı öksürük mutlaka araştırılması gereken bir öksürüktür. Pek çok nedene bağlı olarak balgamlı öksürük ortaya çıkabilir.

Balgamlı Öksürüğe Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

1) Ihlamur ve Bal

Ihlamur ve bal ikilisi tam anlamı ile bir öksürük geçiricidir. Ihlamur ve balı karıştırdıktan sonra doğal yollardan balgam söktürücü elde etmiş olursunuz. Tam olarak bir tatlı kaşığı balı bir tutam ıhlamur ile birlikte karıştırın. Günde iki defa olmak üzere sabah kalktıktan sonra ve gece yatmadan önce ıhlamur ve bal ikilisini tüketerek balgamlı öksürük şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz.

2) Zencefil ve Bal

Zencefil ve bal ikilisi de balgamlı öksürük için birebir olarak bilinen bir tedavi seçeneğidir. Zencefil e balı kaynar suyun içerisinde karıştırın. Bir kaşık taze zencefili bu kaynar suyun içerisine ilave edin. Belirli bir süre bekledikten sonra demlenene kadar kaynatın. Ardından süzdükten sonra bal ile birlikte karıştırın. Günde iki kez zencefil ve bal tedavisini tercih ederek balgamlı öksürük şikayetlerini en az seviyeye indirebilirsiniz.

3) Turp ve Bal

Bal ile birlikte tercih edeceğiniz bir diğer karışım ise turptur. Turpun siyah olmasına bu noktada dikkat etmelisiniz. Tam olarak siyah turpun içerisini oyun. Turpun alt kısmını oymamaya özen gösterin. Daha sonra bir çatal ile birlikte turpun tam alt kısmında dört tane delik oluşturun. Bu deliklerin içerisine de bal ilave edin. Balın öncelikle bu deliklerden geçmesi ve süzülmesi için tam olarak 24 saat beklemeniz gerekecektir.

4) Zencefil

Doğal tedavi seçenekleri deyince akla ilk gelen besinlerden olan zencefil her derde deva olarak bilinmektedir. Tam anlamıyla mucizevi bir besin olan zencefil balgamlı öksürüğe de çok iyi gelmektedir. Zencefili direkt olarak çay şeklinde tüketebilirsiniz. Bu şekilde öksürüğe neden olan her türlü oluşumu ortadan kaldırır. Zencefilin tam olarak 2 çay kaşığı bal ile birlikte karıştırarak tüketmeniz bu noktada önemli bir detaydır.

5) Meyan Kökü

Öksürüğü direkt olarak kesici ve balgam sökücü olarak bilinen meyan kökü mutlaka tüketilmesi gereken bir bitki köküdür. Meyan kökü bronşit ve astıma da oldukça iyi gelmektedir. Eğer sürekli olarak balgamlı öksürük şikayeti yaşıyorsanız meyan kökünü kaynatarak tüketebilirsiniz.

Balgamlı Öksürük Nedenleri

1) Bronşit

Bronşit bronşların daralması ile bilinen bir hastalıktır. Akut ve kronik olmak üzere iki çeşidi vardır. Özellikle çocuklarda bronşit sonucunda balgamlı öksürük şikayetleri ortaya çıkmaktadır. Akut ve kronik bronşitte de ortaya çıkan balgamlı öksürük şikayetleri doğal yollarla tedavi edilebilmektedir.

2) Astım

Astım hastalığı da alerjik ve akut olmak üzere iki türü olan bir hastalıktır. Astım hastalığında kronik olarak ortaya çıkan bir öksürük durumu vardır. Bu öksürük hem kuru hem de balgamlı olabilmektedir.

3) Akciğer Kanseri

Akciğer kanserinde de yine balgamlı öksürük görülmektedir. Akciğer kanserinde balgamlı öksürük içerisinde kan da görülebilmektedir. Mutlaka erken teşhis edilmesi gerekir.

Balgamlı Öksürük Tedavisi

Doktorlar tarafından yapılan tetkikler ile birlikte önce balgamlı öksürüğün nedeni araştırılır. Daha sonra balgam söktürücü ilaçlar hastaya verilir. Aynı zamanda gerekirse antibiyotik tedavisine da başlanır.