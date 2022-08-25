Dsö ve G20 Üyeleri Antimikrobiyal Dirençten Kaynaklanan Olası "Sessiz Pandemi" ile İlgili Uyarıda Bulundu

BALİ, 25 Ağustos (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü ve G20, Çarşamba günü Endonezya'nın Bali şehrinde düzenlenen bir toplantıda, aşırı dozda ilaç ve antibiyotiklerin tetiklediği olası bir "sessiz antimikrobiyal direnç (AMD) pandemisi" ile ilgili uyarıda bulundu. Bu toplantı, Pazartesi günü başlayıp Salı gününe kadar devam eden 3. G20 Sağlık Çalışma Grubu'nun yan etkinliği olarak gerçekleşti. Endonezya Sağlık Bakan Yardımcısı Dante Harbuwono, hastalıkları tedavi etmek veya önlemek için antimikrobiyallerin bulunuşundan bu yana milyonlarca insanın hastalıktan uzak durmayı başardığını söyledi. Öte yandan artık çoğunlukla bir doktor reçetesi olmadan elde edilen bu ilaçlar; insanlar, hayvanlar, bitkiler ve farklı çevrelerde kötüye kullanılabiliyor.

Lancet dergisi Ocak ayında yayınlanan sayısında, ilaca dirençli enfeksiyonların 2019'da 1,27 milyon insanın ölümüne sebebiyet verdiğini, bu sayının HIV/AIDS'ten (864.000 ölüm) veya sıtmadan (643.000 ölüm) daha fazla olduğunu kaydetti. Harbuwono, "AMD'nin olumsuz etkisi, sağlığın ötesine geçerek yoksulluk ve eşitsizlik, hayvan refahı, çevre ve gıda güvenliği için ciddi olumsuz sonuçlara neden oluyor" dedi. DSÖ AMD Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Hanan Balkhy toplantıda 148 ülkenin ulusal AMD eylem planlarını geliştirdiğini ama sadece yüzde 20'sinin bunun maliyetini çıkarttığını ya da bütçe oluşturduğunu söyledi. Sonuç olarak, ülke düzeyindeki mücadelenin, rasyonel bir şekilde önceliklendirme olmadan tamamlanamayacağını ifade etti. Hanan Balkhy, her ülkenin bu zorlukla yüzleşmek için ekonomi, bilgi, teşhis ve yatırım açısından farklı kapasiteleri olduğunu belirtti ve "Bu AMD mücadelesinden, tüm ülkelerden, tüm sektörlerden hepimiz sorumluyuz ve bu ancak birlikte ve daha hızlı ilerleyerek çözülebilir" diye konuştu. Balkhy, AMD'yi ele almak ve antimikrobiyallerin gelecek nesiller için etkisini sürdürebilmesini sağlamak amacıyla daha güçlü bir sağlık sisteminin önemli olduğunu ekledi.