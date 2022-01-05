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Bali Adası saldırısını planlamakla suçlanan Sunarso'nun ömür boyu hapsi istendi - Son Dakika

Bali Adası saldırısını planlamakla suçlanan Sunarso'nun ömür boyu hapsi istendi

05.01.2022 16:39
Bali Adası saldırısını planlamakla suçlanan Sunarso'nun ömür boyu hapsi istendi

Endonezya'da 20 yıl önce Bali Adası'nda düzenlenen saldırıyı planlamakla suçlanan firari Arif Sunarso hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

Endonezya'da 20 yıl önce Bali Adası'nda düzenlenen saldırıyı planlamakla suçlanan firari Arif Sunarso hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

El Kaide bağlantılı bir örgütün eski elebaşlarından olduğu öne sürülen ve "Zülkarneyn" olarak da bilinen 58 yaşındaki Sunarso'nun yargılandığı davanın duruşması, Doğu Cakarta Bölge Mahkemesi'nde görüldü.

Savcı Agus Tri, duruşmada, Sunarso'nun faaliyetlerinin ölüm ve yaralanmalarla sonuçlandığını söyledi.

Tri, bu nedenle Sunarso'ya müsamaha gösterilmesi için herhangi bir neden olmadığının altını çizdi.

Sunarso'nun 2002'de Bali Adası'nda 202 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının planlamasında yer aldığını belirten Savcı Tri, örgütün içlerinde silah ve patlayıcıların da olduğu varlığını korumak için grubun özel güçlerine talimat verdiğini aktardı.

Kovid-19 önlemleri kapsamında çevrim içi yapılan duruşmada savcılar, Sunarso hakkında ömür boyu hapis cezası talep etti.

Diğer yandan Sunarso, örgütün askeri kanadının liderliğini yaptığını kabul etti, Bali'deki bombalı operasyonlarda ise yer almadığını savundu.

Davanın bir sonraki duruşmasının 12 Ocak'ta yapılmasına karar verildi.

Bali'deki bombalı saldırıyla ilgili davada, örgüt üyelerinden Umar Patek'e 20 yıl ve Ali Imron'a müebbet hapis cezası verilmişti.

Endonezya'nın Bali Adası'nda 12 Ekim 2002'de düzenlenen bombalı saldırıda çoğunluğu Avustralyalı turist 22 ülkeden 202 kişi hayatını kaybetmiş, 209 kişi yaralanmıştı.

Sunarso, Bali Adası'ndaki saldırının ardından adı şüpheliler listesinde yer alması üzerine kaçmıştı.

Sunarso, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Mayıs 2005'te terör örgütü El Kaide ile ilgili yaptırım uygulanan kişiler listesine alınmıştı.

Sunarso, 2000 yılında ülkedeki bazı kiliselere düzenlenen ve 20'den fazla kişinin ölümüne yol açan saldırı ve aynı yılda 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan Filipinler'in Cakarta Büyükelçiliğine düzenlenen saldırılardan sorumlu tutuluyor.

ABD Dışişleri Bakanlığının "Rewards for Justice" (Adalet için Ödül) programı kapsamında Sunarso'nun yakalanması için 5 milyon dolara kadar ödül verileceği duyurulmuştu.

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Bali Adası, Endonezya, El Kaide, Jakarta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bali Adası saldırısını planlamakla suçlanan Sunarso'nun ömür boyu hapsi istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bali Adası saldırısını planlamakla suçlanan Sunarso'nun ömür boyu hapsi istendi - Son Dakika
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