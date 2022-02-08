Duygulandıran vefa! "Bali" adlı köpek sahibinin tabutunun başından ayrılmadı - Son Dakika

Taşova ilçesinde gazete dağıtıcılığı yapan ve dün tedavi gördüğü Samsun'daki hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk babası 44 yaşındaki Dönmez'in cenazesi, Çarşı Camisi'ne getirildi. Dönmez'in yıllardır yanında olan köpeği Bali de sahibinin tabutunun başından ayrılmadı.

MEZARLIĞA KADAR EŞLİK ETTİ

Dönmez'in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bali'nin cenaze namazı sırasında arka tarafta durup, cenazeyle beraber mezarlığa kadar gitmesi vatandaşları duygulandırdı.