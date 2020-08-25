Bali bu yıl korona virüs nedeniyle turistlere kapalı kalacak - Son Dakika

Endonezya'nın turistik adası Bali, ülkede artış gösteren korona virüs vakaları nedeniyle yıl sonuna kadar yabancı turist kabul etmeyecek.

Endonezya'nın en önemli turizm noktalarından olan Bali Adası, korona virüs nedeniyle yıl sonuna kadar kapılarını yabancı ziyaretçilere kapattı. Bali Valisi Wayan Koster, adanın bu yıl uluslararası turizme açılmayacağını belirterek, "Endonezya'daki durum yabancı turistlerin gelmesine izin vermiyor. Yabancı turistler, Bali Adası'na da salgın nedeniyle gelemeyecek" dedi. Koster, Endonezya Dışişleri Bakanı ile görüştükten sonra uluslararası turizmin 2021 yılına kadar ertelendiğini bildirerek, Endonezya'nın korona virüs salgınında hala kırmızı bölge kategorisinde olduğunu söyledi.

Bali'deki yetkililer korona nedeniyle daha önce askıya alınan turizm faaliyetlerinin yerli turistler için Temmuz ayının sonunda ve yabancı turistler için ise 11 Eylül'de açılma kararı almıştı. Ancak, Endonezya'da korona virüs vakalarının artmasıyla yabancı turistlerin gelişi yıl sonuna kadar ertelendi. Koster, "Bali başlangıçta 11 Eylül'den itibaren sınırlarını uluslararası turizme açacaktı. Ancak Endonezya hükumetinden onay almadı" ifadelerini kullandı.

Endonezya'da, korona virüs vaka sayısı 157 bin 859'a yükselirken, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 858 oldu. - JAKARTA