CAKARTA, 12 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali Adası'ndaki bir kültür parkında dansçılar geleneksel Bali dansı sergiliyor, 10 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Bali Adası, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Bali'de Geleneksel Dans Gösterisi - Son Dakika
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