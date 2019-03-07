Son Dakika Haberleri: Bali'de "Sessizlik Bayramı"

Bali'de "Sessizlik Bayramı"

10 dakika önce

Endonezya"nın Bali Adası'nda Hindular, "Şeytanın yeryüzüne inişini" simgeleyen "Sessizlik Bayramı"nı kutluyor.

Bali'de
Endonezya"nın Bali Adası'nda Hindular, "Şeytanın yeryüzüne inişini" simgeleyen "Sessizlik Bayramı"nı kutluyor.

Bali Saka takvimine göre, yeni yıl başlangıcı olarak kabul edilen ve yerel dilde "Nyepi" olarak bilinen bu etkinlik kapsamında Hindular, kötü şans ve uğursuzlukları kovmak için konuşma, eğlenme ve elektrik kullanımı gibi günlük yaşam aktivitelerinden 24 saat uzak duracak.

Yerel saatle sabah 06: 00'da başlayan ve turistlerin de dışarı çıkmasına izin verilmeyen Nyepi etkinliğinde, ada sokaklarında sadece herkesin kurallara uymasını sağlamakla görevli olan "Pecalanglar" dolaşıyor.

Nyepi etkinliği için uçak ve gemi seferlerinin bir gün süreyle ulaşıma kapatıldığı adada, acil servis araçları dışında araçların da trafiğe çıkışına izin verilmeyecek.

Tüm dükkanların kapatıldığı ve internet erişiminin de kesildiği adada, hastane ve emniyet gibi kurumlar dışında aydınlanma, gün boyunca mumlarla sağlanacak.

Bu arada, Endonezya'da turistlerin en uğrak yeri olan Bali Adası'ndaki bu etkinlik yasaklarından kaçmak isteyen turistler, genellikle bölgeye yakın olan Lombok Adası'na geçiyor.

Endonezya'da, her yıl olduğu gibi "Sessizlik Bayramı" nedeniyle bugün resmi tatil ilan edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:15 Kaynak: AA

Bali Adası, Güncel
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