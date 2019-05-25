Son Dakika Haberleri: Bali'de yanardağ patladı, Avustralya'ya yapılan uçuşlar iptal edildi

Bali'de yanardağ patladı, Avustralya'ya yapılan uçuşlar iptal edildi

1 saat önce

Endonezya’nın tatil adası Bali’de yaşanan volkan patlaması ve ardından oluşan kül bulutu dün gece Avustralya’ya yapılan uçuşların iptal edilmesine neden oldu.

Bali'de yanardağ patladı, Avustralya'ya yapılan uçuşlar iptal edildi, System.String[]
Endonezya'nın tatil adası Bali'de yaşanan volkan patlaması ve ardından oluşan kül bulutu dün gece Avustralya'ya yapılan uçuşların iptal edilmesine neden oldu.

Yetkililer Agung Yanardağı'nda yaşanan patlamanın ardından lavların yaklaşık üç kilometre boyunca kayaları kapladığını ve onlarca köyün kül altında kaldığını bildirdi ancak zayiata dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:08 
Avustralya, Dünya
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