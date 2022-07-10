Bali'deki Çin-Endonezya İşbirliği Toplantısına Wang Yi de Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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Bali'deki Çin-Endonezya İşbirliği Toplantısına Wang Yi de Ev Sahipliği Yaptı

10.07.2022 18:40
Bali'deki Çin-Endonezya İşbirliği Toplantısına Wang Yi de Ev Sahipliği Yaptı

BALİ, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Cumartesi günü Endonezya'nın Çin ile İşbirliği Koordinatörü ve Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan'la birlikte Bali'de İkinci Çin-Endonezya Üst Düzey Diyalog İşbirliği Mekanizması Toplantısı'na ev...

BALİ, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Cumartesi günü Endonezya'nın Çin ile İşbirliği Koordinatörü ve Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan'la birlikte Bali'de İkinci Çin-Endonezya Üst Düzey Diyalog İşbirliği Mekanizması Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Endonezya-Çin ilişkilerinin stratejik önem ile küresel etkiye sahip olduğunu ve iki ülkenin ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etme taahhüdüyle çok boyutlu, geniş kapsamlı ve çok katmanlı bir işbirliği yürüttüğünü kaydeden Luhut, "Endonezya, Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi ile Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni destekliyor ve aktif olarak katılmaya istekli" dedi.

Toplantıya katılan Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi de Endonezya'nın Çin'le yaptığı yakın işbirliğine büyük önem atfettiğini ve barış, gıda ile enerji güvenliğini içeren baskı oluşturucu mevcut konulara odaklanmanın yanı sıra bölgenin ve dünyanın kalkınması ile refahına katkıda bulunmak için de Çin'le el ele vermeye hazır olduğunu söyledi. Wang de kendi açısından iki tarafın ortak geleceğe sahip bir Çin-Endonezya toplumunun inşası doğrultusunda ilerlediğini ve siyasi, ekonomik, kültürel ve denizcilik alanlarındaki işbirliğinde "dört çeker sürüşü" yansıtan yeni bir ikili ilişkiler modeli oluşturduğunu söyledi. İki taraf, ülkeler arasında çeşitli alanlardaki pratik işbirliğinin ilerleyişini kapsamlı şekilde gözden geçirdi ve kapsamlı bir fikir birliğine vardı. İki ülke de aralarındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin verimli çıktılarından, özellikle de ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) ülkeleri arasında ikili ticarette en yüksek artışın yakalanmasından memnun ve ekonomik ve ticari işbirliğinin daha dengeli ve yüksek kaliteli kalkınmasını desteklemeye devam edecek.

İki taraf da finansman işbirliğinin gelişiminde gösterilen ilerlemeden övgüyle bahsetti ve geleneksel altyapı ile yeni altyapı projelerinde finansman işbirliğini artırmaya yönelik çok yönlü bir yaklaşım izleneceğini kaydetti. Taraflar Kuşak ve Yol'u yüksek kaliteyle inşa etmeyi sürdürecek, endüstriyel zincirler ile tedarik zincirlerinin entegrasyonunu derinleştirecek ve bölgesel kalkınma için bir cazibe merkezi inşa etmenin yanı sıra küresel ekonominin pandemi sonrası toparlanmasını desteklemek için de el ele verecek. Taraflar, Cakarta- Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu, bölgesel kapsamlı ekonomik koridor ve sanayi parkları gibi büyük simge projelerde işbirliğini hızlandıracak, dijital ekonomi ile yeşil kalkınmada işbirliğini genişletecek ve tarım, yoksulluğun azaltılması ile gıda güvenliği konularında işbirliğini güçlendirecek. Çin, Endonezya'dan kaliteli tarım ve balıkçılık ürünleri ithalatını artıracak. Çin, Kovid-19'la mücadeledeki işbirliğinde de Endonezya'yı bölgesel bir aşı merkezi inşa etmesinde destekliyor ve Endonezya'nın aşı üretim kapasitesini artırması ile aşılar ve genler için ortak bir araştırma merkezinin inşasını ilerletmesine yardımcı olmaya hazır. Taraflar kanunların uygulanması, güvenlik, kültür ve insanlar arası alışverişlerde de işbirliğini güçlendirecek.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bali'deki Çin-Endonezya İşbirliği Toplantısına Wang Yi de Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bali'deki Çin-Endonezya İşbirliği Toplantısına Wang Yi de Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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