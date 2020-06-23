Bali'deki yoga etkinliğinde sosyal mesafe hiçe sayıldı - Son Dakika

Bali'deki yoga etkinliğinde sosyal mesafe hiçe sayıldı

Endonezya'ya bağlı ada Bali'de dinlenme ve tatil merkezi olarak hizmet veren 'House of Om'un düzenlediği etkinliğe katılan ziyaretçilere sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle tepki yağdı.

Endonezya'ya bağlı ada Bali'de dinlenme ve tatil merkezi olarak hizmet veren 'House of Om'un düzenlediği etkinliğe katılan ziyaretçilere sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle tepki yağdı.

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Endonezya'ya bağlı ada olan Bali'nin Ubud Kasabasında bulunan ve yardım kuruluşu, dinlenme, tatil merkezi ve ortak çalışma yeri olarak hizmet veren 'House of Om' bir yoga etkinliği düzenledi. Daha çok turistlerin katıldığı belirtilen etkinliğe dair sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda etkinliğe katılan 100'den fazla kişinin sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve maske takmadığı görüldü. Fotoğrafların sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Bali sakinleri ve birçok sosyal medya kullanıcısı, etkinlikte sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmesine ve maske takılmamasına tepki gösterdi.

ETKİNLİĞİN KURUCUSUNDAN ÖZÜR

Fotoğrafların sosyal medya hesabından yayınlanması üzerine konuya ilişkin açıklama yapan merkezin kurucusu Wissam Barakeh, etkinliğin tüm sorumluluğunu üzerime alıyorum. Sosyal mesafeyi hiçe saydık. Bali sakinleri ve konuklarımızdan özür dileyorum"dedi.

ENDONEZYA'DA SON DURUM

Endonezya'da toplam koronavirüs vaka sayısı 47 bin 896'ya ulaştı. Salgında şu ana kadar 2 bin 535 kişi hayatını kaybederken; 19 bin 241 kişi ise iyileşti.


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:43 Kaynak: DHA

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