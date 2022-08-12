Balı fazla kaçıran ayının adı belli oldu - Son Dakika
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Balı fazla kaçıran ayının adı belli oldu

12.08.2022 13:23

Balı fazla kaçıran ayının adı belli olduDÜZCE Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayının adının "Balkız" konulduğunu duyurdu.

Balı fazla kaçıran ayının adı belli oldu

DÜZCE Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayının adının "Balkız" konulduğunu duyurdu.

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya konulacak isim belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, sevimli ayıya "Balkız" adı verildiğini açıkladı. Ayrıca Balkız'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğu ve en kısa sürede yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

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Acı bal yiyerek baygınlık geçiren ayının adı 'Balkız' oldu Acı bal yiyerek baygınlık geçiren ayının adı 'Balkız' oldu Balı fazla kaçıran ayının adı belli oldu Balı fazla kaçıran ayının adı belli oldu
Kaynak: İHA

Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balı fazla kaçıran ayının adı belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balı fazla kaçıran ayının adı belli oldu - Son Dakika
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