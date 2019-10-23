Son Dakika Haberleri: Bali: Gemi, sürat motoruyla yönlendirilmez
Son Dakika Ekonomi Bali: Gemi, sürat motoruyla yönlendirilmez

Bali: Gemi, sürat motoruyla yönlendirilmez

3 dakika önce

Dijitalleşmenin tüm iş süreçleri kapsaması gerektiğini vurgulayan Adnan Bali, "Süreç, özel bir yerde dijitalleşmeyle, dönüşümle ilgili bir ünite kurup onunla yürütülürse, bu, büyük bir gemiyi sürat motoru ile yönlendirmeye benzer. Bu, imkansız bir şey" dedi.

Bali: Gemi, sürat motoruyla yönlendirilmez, System.String[]

Dijitalleşmenin tüm iş süreçleri kapsaması gerektiğini vurgulayan Adnan Bali, "Süreç, özel bir yerde dijitalleşmeyle, dönüşümle ilgili bir ünite kurup onunla yürütülürse, bu, büyük bir gemiyi sürat motoru ile yönlendirmeye benzer. Bu, imkansız bir şey" dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:59 
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