Bali: Gemi, sürat motoruyla yönlendirilmez

Dijitalleşmenin tüm iş süreçleri kapsaması gerektiğini vurgulayan Adnan Bali, "Süreç, özel bir yerde dijitalleşmeyle, dönüşümle ilgili bir ünite kurup onunla yürütülürse, bu, büyük bir gemiyi sürat motoru ile yönlendirmeye benzer. Bu, imkansız bir şey" dedi.