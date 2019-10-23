Bali: Gemi, sürat motoruyla yönlendirilmez
3 dakika önce
Dijitalleşmenin tüm iş süreçleri kapsaması gerektiğini vurgulayan Adnan Bali, "Süreç, özel bir yerde dijitalleşmeyle, dönüşümle ilgili bir ünite kurup onunla yürütülürse, bu, büyük bir gemiyi sürat motoru ile yönlendirmeye benzer. Bu, imkansız bir şey" dedi.
Dijitalleşmenin tüm iş süreçleri kapsaması gerektiğini vurgulayan Adnan Bali, "Süreç, özel bir yerde dijitalleşmeyle, dönüşümle ilgili bir ünite kurup onunla yürütülürse, bu, büyük bir gemiyi sürat motoru ile yönlendirmeye benzer. Bu, imkansız bir şey" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:59
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