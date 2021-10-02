'Balığa gidiyorum' diye evden çıkan balıkçının cenazesine ulaşıldı - Son Dakika

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 'balığa gidiyorum' diye evden çıkan ve 3 gündür haber alınamayan balıkçının denizde cansız bedenine ulaşıldı.

Cide'de ikamet eden ve geçimini balıkçılık yaparak sağlayan 60 yaşındaki Ertan Göktepe, 28 Eylül'de akşam saatlerinde balığa çıkmak için evden ayrıldı. Önce Cide Limanına gelen balıkçı Ertan Göktepe, olumsuz hava koşulları nedeniyle balığa çıkamayınca lokalde oturan arkadaşlarının yanına gitti. Burada bir süre arkadaşlarıyla sohbet eden balıkçı Göktepe, daha sonra balıkçıların kaldığı barınağa sohbete gitti. Burada da bir süre kalan Göktepe, son olarak bisikletiyle Cide Limanına tekrar geldi. Güvenlik kamerası incelendiğinde Cide Limanına bisikletiyle giriş yaptığı görülen ve bir daha çıkışı olmayan balıkçı Ertan Göktepe'nin denize düştüğü düşünüldü. Ailenin ihbarı üzerine arama kurtarma çalışmaları vakit kaybetmeksizin başlatıldı.

Karadeniz'de Cide Limanında yoğunlaşan arama çalışmalarına denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı Bağlısı Sakarya Karasu DEGAK-18 Tim Komutanlığı ile Adana Emniyet Müdürlüğü Dalgıç ekipleri, karadan da Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına ait kadavra köpekleri ile Mersin ve Muğla İl Jandarma Komutanlığına ait Sarı ve Sima isimli kadavra arama unsuru köpekleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri katıldı.

Hem karadan hem de denizden 3 gün boyunca aranan balıkçı Ertan Göktepe'nin naaşı, teknelerin olduğu bölgede kıyıya vurmuş şekilde bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı Bağlısı Sakarya Karasu DEGAK-18 Tim Komutanlığı Ekipleri, Ertan Göktepe'nin naaşını denizden çıkartarak, Cide Devlet Hastanesinin morguna kaldırdı.

Bölgeyi tanıdıkları için arama çalışmalarına balıkçılarında destek verdiğini anlatan Cide Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Kazım Yılmaz, "Bizler, teknelerin etrafına bakıyorduk. Teknelerin etrafına bakarken bir cisim fark ettim. Yanına yaklaşıp incelediğimde cenaze olduğunu gördüm. Durumu hemen karakola bildirdim" dedi. - KASTAMONU