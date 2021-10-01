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"Balığa gidiyorum" diyerek evden çıkan adam, bir daha dönmedi! 3 gündür aranıyor - Son Dakika

"Balığa gidiyorum" diyerek evden çıkan adam, bir daha dönmedi! 3 gündür aranıyor

01.10.2021 08:47

Kastamonu'nun Cide ilçesinde geçimini balıkçılık yaparak sağlayan adam, bisikletiyle geldiği Cide Limanında kayıplara karıştı. 3 gündür kendisinden haber alınamayan balıkçı, sualtı dalgıç ekipleri tarafından denizde aranıyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ikamet eden ve geçimini balıkçılık yaparak sağlayan 60 yaşındaki Ertan Göktepe, 28 Eylül'de akşam saatlerinde balığa çıkmak için evden ayrıldı. Önce Cide Limanına gelen balıkçı Ertan Göktepe, olumsuz hava koşulları nedeniyle balığa çıkamayınca lokalde oturan arkadaşlarının yanına gitti. Burada bir süre arkadaşlarıyla sohbet eden balıkçı Ertan Göktepe, daha sonra balıkçıların kaldığı barınağa gitti.

DENİZDE ARIYORLAR

Burada da bir süre kalan Ertan Göktepe, son olarak bisikletiyle Cide Limanına tekrar geldi. Limanda kaybolduğu ve denize düştüğü düşünülen Ertan Göktepe'den ailesi bir süre haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen arama kurtarma ekipleri ile sualtı dalgıç ekipleri, Cide Limanına gelerek denizde arama yaptı. Gün boyunca devam eden arama çalışmalarında bir sonuç alınamadı. Arama çalışmalarının gündüz vakti de devam edeceği öğrenildi.

SON ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan kayıp balıkçı Ertan Göktepe'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Ertan Göktepe'nin lokalde bir süre balıkçı arkadaşlarıyla sohbet ettiği görülüyor. Ardından bisikletiyle Cide Limanına gelen Ertan Göktepe, bisikletini kenara bıraktıktan sonra limana yöneliyor. Ertan Göktepe'nin Cide Limanına girişi görülürken, limandan bir daha çıkmadığı belirlendi.

"İNŞALLAH SAĞ SALİM BULUNUR"

Babası Balıkçı Ertan Göktepe'nin en son Cide Limanında görüldüğünü söyleyen Okan Göktepe, "29 Eylül günü saat 16.00 civarında babasının kayıp olduğuna dair haberim oldu. Annem arayıp söyledi, akabinde hemen Cide'ye geldim. Sabahtan beri arama çalışmamız devam ediyor ama herhangi bir bulguya rastlanılamadı. En son babam, 28 Eylül'de akşam saatlerinde limana gelmiş. Balığa çıkacağım demiş evdekilere. Buraya geldiğinde balıkçılar yokmuş, hiçbir balıkçı yokmuş burada. O yüzden balığa o akşam çıkmadı. Ama babam, lokalde oyun oynayanların yanına gidip orada bir süre oturmuş. Balıkçı arkadaşların barınaklarına uğramış. Kamera kayıtlarında görünüyor bunlar. En son barınaktakilerinde yanından kalktıktan sonra en son limanın içerisinde görünüyor. Sonrasında bir daha haber alınamadı. Telefondan da sinyal alınamadı. Limana gelişi var ama çıkışı bir daha görünmüyor. Şu anda Bozkurt'ta faaliyette bulunan Sualtı Arama Kurtarma Ekipleri Cide'ye gelerek denizde babamı arıyor. İnşallah sağ salim bulunur" dedi.

Balığa gidiyorum diyerek evden çıkan adam, bir daha dönmedi! 3 gündür aranıyor

Arama Kurtarma, Balıkçılık, Kastamonu, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Balığa gidiyorum' diyerek evden çıkan adam, bir daha dönmedi! 3 gündür aranıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Balığa gidiyorum" diyerek evden çıkan adam, bir daha dönmedi! 3 gündür aranıyor - Son Dakika
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