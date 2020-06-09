Balığa gittiği dereye düşüp boğuldu - Son Dakika

Balığa gittiği dereye düşüp boğuldu

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Mudurnu Deresi'ne serpme ağ atarak balık tutmaya çalışan Hüseyin Türkan (70), düştüğü derede boğuldu.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Mudurnu Deresi'ne serpme ağ atarak balık tutmaya çalışan Hüseyin Türkan (70), düştüğü derede boğuldu. Olay, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Salihiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mudurnu Deresi'nde balık tutmaya çalışan Hüseyin Türkan, iddiaya göre serpme ağ attığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Türkan'ı arkadaşları kendi imkanlarıyla sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Türkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Türkan'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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