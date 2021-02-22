Balığın kokusunu duyan bakıcının peşine takıldı - Son Dakika

Balığın kokusunu duyan bakıcının peşine takıldı

22.02.2021 09:27
Balığın kokusunu duyan bakıcının peşine takıldı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesindeki Afrika penguenleri ve beyaz pelikanlar, kendilerine ikram edilecek balıkların kokusunu alınca bakıcılarının peşini bırakmıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesindeki Afrika penguenleri ve beyaz pelikanlar, kendilerine ikram edilecek balıkların kokusunu alınca bakıcılarının peşini bırakmıyor. Bir pelikan tek başına 750 gram balık yerken, penguenler ise 150 gram ile karnını doyuruyor.

Bünyesinde aslanından kuşuna, yılanından tilkisine kadar 136 türden bin 100 hayvanın bulunduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde penguen ve beyaz pelikanların beslenmesi renkli görüntüler yaşanmasına sebep oluyor. Kovalardaki balıkların kokusunu alan sevimli hayvanlar, bir an olsun bakıcılarının peşinden ayrılmıyor. Bir günde 750 gram balık yiyen beyaz pelikanlar gagalarını açıp balıkları midelerine indiriyor. Kovanın dibinde kalan balıkların havuza döküldüğünü gören pelikanlar, biraz daha balık yiyebilmek için birbiriyle yarışıyor. 19 pelikanın günde yaklaşık 15 kilo balık yediği öğrenildi.

Diğer yandan 2,5 yıl önce Hollanda ve Belçika'daki hayvanat bahçelerinden getirilen Afrika penguenlerinin ise sevimliliği dikkati çekiyor. Bakıcılarının kova ile geldiğini gören penguenler, balık yiyebilmek için sıraya giriyor. Kimi penguenler ise kendileri için yapılan rampadan çıkmakta zorlanıyor. Pelikanlar avuç dolusu balığı midelerine indirirken, penguenler ise tane tane yiyor. Bakıcılarının peşinden ayrılmayan 14 pelikan, balıkları yedikten sonra havuzlarında yüzerek eğleniyor. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balığın kokusunu duyan bakıcının peşine takıldı - Son Dakika


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