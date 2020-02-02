Balık adam, deniz kazasında öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balık adam, deniz kazasında öldü - Son Dakika

Balık adam, deniz kazasında öldü

6 saat önce

Profesyonel dalgıç olan ve sürekli denizle iç içe hayat süren balık adam Süleyman Güney İpekçi (80) geçirdiği bot kazası sonucu hayatını kaybetti.

Balık adam, deniz kazasında öldü, System.String[]

Profesyonel dalgıç olan ve sürekli denizle iç içe hayat süren balık adam Süleyman Güney İpekçi (80) geçirdiği bot kazası sonucu hayatını kaybetti.


Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar mahallesinde yıllardır deniz ile iç içe olan aynı zamanda da profesyonel dalgıçlık yapan balık adam Süleyman Güney İpekçi (80), hediye edilen, zodyak bot ile denize açıldı. Kıyıdan yaklaşık 100-150 metre sonra içinde bulunduğu botun hakimiyetini kaybeden İpekçi, engesini kaybederek denize düştü. Kontrolsüz bir şekilde hareket halinde kendi ekseninde daire çizen zodyak bot'a tekrar hakim olmak isteyen İpekçi, teknenin altında kalarak ağır yaralandı.


Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla karaya çıkartılan İpekçi Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen İpekçi kurtarılamadı.


Ocaklar Halkı tarafından sevilen ve sayılan biri olan Balık adam Süleyman Güney İpekçi, ikindi namazına müteakip Ocaklar Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek. - BALIKESİR

Balıkesir, Erdek, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 09:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eşinin öldüğünü komşusundan öğrenen kadının verdiği cevap herkesi hayrete düşürdü
Halk otobüsünde iki yaşlı yolcunun kavgası kameraya yansıdı Bankadan aradıklarını söyleyip, talihsiz adamın kredi kartından 16 bin liralık fatura ödediler Müşterinin arkasından konuşmak tazminatsız kovulma sebebi kabul edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 16:13:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balık adam, deniz kazasında öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]