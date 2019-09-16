Son Dakika Haberleri: Balık adamlar denizden yarım saatte kilolarca çöp çıkardı
Son Dakika Güncel Haber

Balık adamlar denizden yarım saatte kilolarca çöp çıkardı

27 dakika önce

Kadıköy Caddebostan plajında su altına dalan balık adamlar deniz temizliği yaptı.

Balık adamlar denizden yarım saatte kilolarca çöp çıkardı, System.String[]

Kadıköy Caddebostan plajında su altına dalan balık adamlar deniz temizliği yaptı. Denizden çıkarılan kilolarca cam ve plastik atık ise görenleri şaşkına çevirdi.

Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği üyeleri, Kadıköy Caddebostan plajında su altına dalarak denize atılan çöpleri çıkardı. Balık adamlar su altında temizlik yaparken, DAKSAR ekibi de balık adamların güvenliği için plajda hazır bulundu. Yaklaşık yarım saat süren temizlik sonucunda denizden kilolarca çöp çıkarıldı. Denizin dibinden çıkarılan cam, plastik ve benzeri atıklar görenleri şaşkına çevirdi.

Temizlikle ilgili konuşan dernek yetkilisi, "Bir farklılık oluşturmaya çalışıyoruz. Denizden çıkardıklarımız da aynı zamanda bir envanter. Bu envanterle bir veri oluşturuyoruz. Buradan Karaköy kadar, Harem kadar bir şey çıkmıyor ama yine de denizi ne kadar kirlettiğimiz görmeye değer" dedi.

(İHA)

Caddebostan, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus uçağı Su-35 ve Rus yangın söndürme uçağı Be-200 İstanbul semalarında uçtu
Kırklareli kuruyan oruçlu göleti'nde balık ölümleri sürüyor Sular çekilince binlerce balık telef oldu Haftalık burç yorumları 16-22 Eylül: Burçları bu hafta neler bekliyor?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 10:28:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balık adamlar denizden yarım saatte kilolarca çöp çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]