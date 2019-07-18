Balık ağına dolanan kedi kurtarıldı
1 saat önce
Osmaneli ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan balık ağına dolanıp mahsur kalan kedi zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı.
Osmaneli Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:21 Kaynak: AA
ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan balık ağına dolanıp mahsur kalan kedi zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı.
Camikebir Mahallesi Mihrican Sokak'ta bulunan evin bahçeden kedi sesi duyan zabıta ekipleri, kedinin kafasını bahçede bulunan balık ağına dolanmış olduğunu tespit etti.
Ekipler, kafası balık ağına dolanan kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan kedi bahçeden uzaklaştı.
Paslı tepsilerin, kirli duvarların bulunduğu ekmek fırını şaşkınlık yarattı Günlük burç yorumları 18 Temmuz 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Cep telefonu ile nakit yaratma dönemi sona eriyor Yargıtay Başsavcılığı'ndan, Cumhuriyet'in eski yönetici ve yazarlarına beraat talebi