Son Dakika Haberleri: Balık ağına dolanan kedi kurtarıldı
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Balık ağına dolanan kedi kurtarıldı

1 saat önce

Osmaneli ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan balık ağına dolanıp mahsur kalan kedi zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balık ağına dolanan kedi kurtarıldı, System.String[]
Osmaneli ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan balık ağına dolanıp mahsur kalan kedi zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı.
Camikebir Mahallesi Mihrican Sokak'ta bulunan evin bahçeden kedi sesi duyan zabıta ekipleri, kedinin kafasını bahçede bulunan balık ağına dolanmış olduğunu tespit etti.
Ekipler, kafası balık ağına dolanan kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan kedi bahçeden uzaklaştı.
Osmaneli, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:21 Kaynak: AA
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