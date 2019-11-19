Balık ağına dolanarak yaralanan martı koruma altına alındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde balık ağına dolanarak ayağından yaralanan martı koruma altına alındı.

İlçenin Atatürk Mahallesi Pansiyon Sokak'ta yerde hareketsiz yatan martıyı gören Mehmet Esad ve Sudenur Argan kardeşler, durumu annelerine bildirdi.

Bunun üzerine Argan ailesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Müdürlüğü Ünye Şefi Saygın Yıldırım'ı aradı.

Ekiplerce alınan yaralı martı, ilçedeki özel bir klinikte görevli veteriner hekim Filiz Taslı'ya getirildi.

Yaralı martının ilk müdahalesini yapan Taslı, balık ağlarına dolanması sonucu martının bir ayağının koptuğunu, diğerinin ise yaralandığını söyledi.

Balık ağlarını keserek martıyı kurtardıklarını belirten Taslı, martının yaralı bölgelerine antibiyotik tedavisi uyguladıklarını aktardı.

Yaralı martı, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Müdürlüğünün Ulubey ilçesinde anlaşmalı olduğu veterinere götürüldü.

Martının, tedavisini tamamlanmasının ardından doğal ortamına salınacağı bildirildi.