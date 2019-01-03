Son Dakika Haberleri: Balık Ağına Takılan Sakarmeke Kuşu Kurtarıldı

Balık Ağına Takılan Sakarmeke Kuşu Kurtarıldı

1 saat önce

Adana'da baraj gölünde balık ağına takılan sakarmeke kuşu kurtarıldı.

Balık Ağına Takılan Sakarmeke Kuşu Kurtarıldı, System.String[]
Adana'da baraj gölünde balık ağına takılan sakarmeke kuşu kurtarıldı.

Seyhan Baraj Gölü Sevgi adası civarında ağına bir sakarmeke kuşunun takıldığı ihbarı üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi görevliler olay yerine gitti.

Sudaki misine ağı çeken görevliler, kuşu sudan çıkardı.

Ağdan kurtarılan kuş, ayaklarına dolanan misineler temizlendikten sonra özgürlüğüne bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:48 Kaynak: AA

Seyhan Baraj Gölü, Adana, Güncel
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