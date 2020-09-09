Balık alanda razı satan da - Son Dakika

Balık alanda razı satan da

1 Eylül'de kalkan av yasaklarının ardından balıklar tezgahları süslemeye devam ediyor. Satıcılar tüketiciyi memnun etmek için fiyatları makul seviyelere çekti.

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1 Eylül'de kalkan av yasaklarının ardından balıklar tezgahları süslemeye devam ediyor. Hava şartlarının sıcak seyretmesinden ötürü denizden istenilen bollukta verim alınamasa da, çıkan balık hem satıcıyı hem tüketiciyi memnun etmeye yetiyor. Tezgahları süsleyen palamut, istavrit, tirsi gibi balıkların yanı sıra Rizelilerin vazgeçilmezi hamsi Zonguldak'tan gelerek kilosu 15 ile 25 lira arasında değişse de yine de rağbet görüyor.

Balık alanda razı satan da

''ŞÜKÜRLER OLSUN''

Balığın bu yıl abartılan kadar çok olmadığını ama yinede vatandaşın özlemini giderecek kadar çıktığını dile getiren Ahmet Gültekin isimli balıkçı esnafı "Şükürler olsun, öyle çok balık yok ama yine de var bir şeyler. Fazla abartıyorlar ama yine de var. Gün geçtikçe biraz daha balık oluyor. Tabi belli de olmaz bir anda kayıp ta olabilir sonuçta göç balığıdır. Zamanla büyüyor, ilk çıktığı gibi küçük değil. Yağmur yağdıkça balık büyüyor. Herkes balığı özlemiş, haliyle diğer yerlere göre bizim sahiller biraz daha iyi" dedi.

''FİYATTA UCUZLUK YAPTIK''

Rizelilerin ve Trabzonluların ucuz balık sevdiğini ama yine de günümüz balık fiyatlarını beğenmediğini dile getiren Nazım Öksüz isimli balıkçı esnafı ise "Fiyatta ucuzluk yaptık. Normalde kasası 300 lira. Görünene göre denizde bereket var ama havalar izin vermiyor. Havalar çok sıcak. İnşallah hayırlısıyla soğukların gelmesini bekliyoruz. Hava soğuduğu zaman, deniz suyu soğuduğu zaman balık bir yerde toplanıyor, daha verimli oluyor. Takdiri ilahi inşallah bol olur, herkes yer, bizde satarız. Şimdilik havalar sıcak, aldığımız paralara satıyoruz. Talep şuan da normal. Bizim Rizeli hastadır ucuz balığa. Türkiye'de en ucuz balığı Rizeli ile Trabzonlu yer ama yine de olmuyor" şeklinde konuştu.

Balık alanda razı satan da

''PANDEMİ DÖNEMİ FİYATLAR NORMALDİR''

Fiyatların Korona virüs pandemisi şartlarına göre normal olduğunu dile getiren İmdat Peçe isimli bir vatandaş "Hamsi oldu mu yetiyor bize. Hepsi güzel gerçi, balıkta güzel, hamsi de güzel, palamutta güzel. Pandemi dönemi fiyatlarda normaldir" ifadelerini kullandı.

Ahmet Gültekin, Zonguldak, Eylül, Balık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 14:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balık alanda razı satan da - Son Dakika Ekonomi

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