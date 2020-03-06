Balık almaya giden kadın, köpeğin saldırısına uğradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balık almaya giden kadın, köpeğin saldırısına uğradı - Son Dakika

Balık almaya giden kadın, köpeğin saldırısına uğradı

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, Gülizar Şahin (40) sokak köpeğinin saldırısına uğraması sonucu kolundan ve bacağından yaralandı.

Balık almaya giden kadın, köpeğin saldırısına uğradı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, Gülizar Şahin (40) sokak köpeğinin saldırısına uğraması sonucu kolundan ve bacağından yaralandı. Ölü bulunan köpekte kuduz hastalığı tespit edilmesi üzerine mahalle karantinaya alındı.

Bozova ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Dutluca Mahallesi'nde oturan Gülizar Şahin, çocuğuyla birlikte balık almaya gittiği sırada başıboş gezen köpeğin saldırısına uğraması sonucu kolundan ve bacağından yaralandı. Yakınlarının Bozova Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Şahin, tedaviye alındı. Şahin'in ihbarı üzerine Dutluca Mahallesi'ne giden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, köpeği ölü buldu. Ölü köpekten numune alan ekipler, bunları Adana'ya gönderdi.

Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde, numune üzerinde yapılan incelemede köpeğin kuduz olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler, mahallede karantina uygulaması başlattı. Mahalleye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı, mahalleli de uyarıldı. Köpeğin saldırısında çok korktuğunu anlatan Gülizar Şahin, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Eşinin kuduz köpeğinin saldırısına uğradığını anlatan Dutluca Mahalle Muhtarı Nihat Şahin, "Sokaktaki başıboş köpek eşime saldırdı. Eşimin kolu ve ayağı yaralandı. Hemen hastaneye ulaştırdık tedavisine başladılar. Ben de zaman kaybetmeden görevlilere haber verdim. Veterinerler de gelip ölmüş köpekten numuneler alıp Adana'ya gönderdi. Birkaç gün sonra haber geldi ki köpek kuduzmuş. Ben de camide mahalleyi toplayarak bilgilendirdim. Gerekli afişleri alıp mahallenin bazı bölgelere astım" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri, köpekten alınan numunenin pozitif sonuç vermesi üzerine mahallede sahipli köpeklerin aşılandığını kaydetti.


Gülizar Şahin, Dutluca, Bozova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:46 Kaynak: DHA
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