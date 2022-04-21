Balık av sezonu sonrasında tezgahlar kültür balıklara kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Balık av sezonu sonrasında tezgahlar kültür balıklara kaldı

21.04.2022 13:19
Balık av sezonu sonrasında tezgahlar kültür balıklara kaldı

Denizlerde av yasağının 15 Nisan itibariyle başlamasının ardından tezgahlarda ağırlıklı olarak kültür balıkları yer alıyor.

Denizlerde av yasağının 15 Nisan itibariyle başlamasının ardından tezgahlarda ağırlıklı olarak kültür balıkları yer alıyor.

Trabzon'da vatandaşlar, Ramazan öncesi gibi olmasa da balığa rağbet gösteriyor. Tezgahlarda genelde kültür balıkları yer alırken az miktarda olsa kıyı balıkçılarının getirdiği balıklar yer alıyor.

Ramazanda balığa talebin fena olmadığını belirten balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın, "Ramazanda balığa talep fena değil. Tezgahımızda genelde çupra, alabalık, levrek, somon istavrit, mezgit, barbun bulunuyor. Sezon sona erdiği için yetiştirme balıklar daha ağırlıkta. Mezgit 50,60 TL, alabalık 50 TL, istavrit 50-60 TL, çupra 90 TL, levrek 100 TL, somon 50-60 TL, sarıkanat 70 TL'de satıyoruz" dedi.

Tezgahlarda genelde kültür balıklarının yer aldığını belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış da "Sezon bitti genelde yetiştirme balıkları satıyoruz. Kıyı balıkçıların getirdiği mezgit, barbun satıyoruz" diye konuştu.

(Bekir Koca/İHA)

Balık av sezonu sonrasında tezgahlar kültür balıklara kaldı
Balık av sezonu sonrasında tezgahlar kültür balıklara kaldı
Balık av sezonu sonrasında tezgahlar kültür balıklara kaldı
Balık av sezonu sonrasında tezgahlar kültür balıklara kaldı
Balık av sezonu sonrasında tezgahlar kültür balıklara kaldı

YORUMLAR
500
Ege Denizi'nde kaybolan 4 düzensiz göçmen aranıyor Ege Denizi'nde kaybolan 4 düzensiz göçmen aranıyor Avlanma yasağı başladı, tezgahları olta balıkları süslüyor: İstavrit 30, kefal 35 liradan satılıyor Avlanma yasağı başladı, tezgahları olta balıkları süslüyor: İstavrit 30, kefal 35 liradan satılıyor

Türk Lirası, Trabzon, Aydın, Nisan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balık av sezonu sonrasında tezgahlar kültür balıklara kaldı - Son Dakika


Son Dakika
13:22 Konya rezidans işkencehanesinin bir mağduru daha ortaya çıktı: O da eski sevgili!
13:16 İçişleri Bakanlığı açıkladı: Metropollerde bombalı eylem hazırlığı yapan 2 PKK'lı terörist yakalandı
13:13 Bu sefer de sutyenle: Merve Boluğur ceketinin düğmelerini açtı ve sutyeniyle objektife gülümsedi
13:08 İki pitbullun saldırısından arabanın üstüne çıkarak kurtulabildi
12:56 'Troll' tartışmasında 'Cumhur Frankfurt' özür diledi! TBMM Başkanı Şentop "Haddini bil" demişti
12:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu "Eşimden haber geldi" diyerek sosyal medyadan duyurdu: Elektriğimizi kesmişler
12:34 Fenerbahçe anlaşma masasından jet hızında kalktı! Kasımpaşa'nın, Eren Elmalı için biçtiği bedel dudak uçuklattı!
12:26 Anayasa Mahkemesi, seçim kanunu itirazını kabul etti: İptal istemi esastan görüşülecek
12:25 Canlı yayında ortalık karıştı! Esra Erol'un programına çıkan adam, eski karısına şiddet uyguladı
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 13:29:35. #1.11#
SON DAKİKA: Balık av sezonu sonrasında tezgahlar kültür balıklara kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement