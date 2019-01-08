Balık Avanda Parmaklarından Oldu
50 dakika önce
Balık avanda parmaklarından oldu Antalya'da balıkçının halata sıkışan 3 parmağı koptu Deniz polisi tarafından yaralandığı tekneden alınan balıkçı, hastaneye kaldırıldıANTALYA - Antalya'da trol teknesinde balık avı yapan balıkçının halata sıkışan 3 parmağı tırnak seviyesinden koptu.
Balık avanda parmaklarından oldu Antalya
'da balıkçının halata sıkışan 3 parmağı koptu
Deniz polisi tarafından yaralandığı tekneden alınan balıkçı, hastaneye kaldırıldı
ANTALYA - Antalya'da trol teknesinde balık avı yapan balıkçının halata sıkışan 3 parmağı tırnak seviyesinden koptu.Yaralı balıkçı, bulunduğu tekneden alınıp deniz polisi tarafından hastaneye yetiştirildi.
Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa
ilçesi Lara bölgesi Karpuzkaldıran açıklarında trol teknesinde balık avı yapan Serdal Sel'in halata sıkışan sağ elindeki 3 parmağı tırnak seviyesinden koptu. İlk müdahaleyi mesai arkadaşlarının yaptığı Sel'in, hastaneye kısa sürede ulaştırılması için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Denizdeki dalgaya rağmen deniz polisi,yaralı balıkçıyı almak için bölgeye hareket etti. Trol teknesine güçlükle yanaşan deniz polisi yaralı Serdal Sel'i bota almayı başardı. Sel, deniz polisi tarafından Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Limanda hazır bekletilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Sel, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan balıkçının tırnak seviyesinden kopan parmaklarında ezikler oluştuğu belirtildi. Yaralı şahsı deniz polisinin zamanında aldığı, trol teknesinin ise limana yaklaşık 3 saatte gelebileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:10 Kaynak: İHA
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