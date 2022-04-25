Balık avcılarına göz açtırılmıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Balık avcılarına göz açtırılmıyor

25.04.2022 15:07
Balık avcılarına göz açtırılmıyor

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri avlanma yasağının başlamasına rağmen kaçak avlanan balıkçılara göz açtırmıyor.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri avlanma yasağının başlamasına rağmen kaçak avlanan balıkçılara göz açtırmıyor. Tek seferde 3 ton balık ele geçirildi.

Başta Atatürk Baraj göleti olmak üzere çeşitli iç sularda amatör veya ticari balık avlayanlara karşı denetimler sıklaştırıldı.

1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında iç sularımızda ki su ürünleri avlanma yasağına aldırış etmeden avlanan kişiler yakaladıkları balıkları taşırken yakalandı. Adıyaman'ın Kahta ilçesi Narince köyü girişinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri durdurdukları bir araçta 48 kasa içerisinde yaklaşık 3 ton ağırlığında sazan ve şabut balığı ele geçirdi. Balıkları mülkiyetin kamuya geçirme kararı ile ve veteriner hekim sağlık raporu ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tutanakla teslim edildi.

Ekipler ayrıca barajda yaptıkları denetimlerde bırakılan ağlara takılan balıkları ağdan kurtararak tekrar suya bıraktı. Ekipler balık avlamada kullanılan araç ve gereçlere el koyarak, yasağa uymayanlara idari para cezası uyguluyor. - ADIYAMAN

Balık avcılarına göz açtırılmıyor
Balık avcılarına göz açtırılmıyor

YORUMLAR
500
Son Dakika | Teröristlere ait yaşam malzemesi bulundu Son Dakika | Teröristlere ait yaşam malzemesi bulundu Sinop'ta kaçak avlanan 40 kilogram sazana el konuldu Sinop'ta kaçak avlanan 40 kilogram sazana el konuldu

Mustafa Kemal Atatürk, Adıyaman, Jandarma, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balık avcılarına göz açtırılmıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:21 Metroda sigara içen 2 kişinin rahat tavırları diğer yolcuları çileden çıkardı
15:20 ABD'li iki bakanın Zelenski görüşmesi gidişatı değiştirecek: ABD, Ukrayna'nın garantörleri arasında giriyor
15:17 'Süperstar' lakaplı Alev'in banka hesaplarına ve 3 devesine el konuldu
14:15 Rusya tahliyeye izin verdi! Mariupol'de sıkışan siviller için insani koridor!
15:14 3 araca çarparak durabildi: Aşırı hız felaketle sonuçlanıyordu
15:13 Kemer Tanıtım Vakfı Başkanı Yorulmaz'dan Antalya turizmi için Rus turist uyarısı: Bu sayılar sektörü asla tatmin etmez
15:11 Rapçi Ceza, meslektaşı Beta'nın ölümüyle yıkıldı: Ah be kardeşim...
15:11 1 yıl içinde bambaşka biri oldu! Fazla kilolarından kurtulan kadını eşi bile tanıyamadı
15:04 Annesinin cenazesini almak için yola çıkan kadın, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi
14:54 Babacan'ın 24 Nisan paylaşımı 6'lı masada gerilime mi neden oldu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 15:31:01. #1.13#
SON DAKİKA: Balık avcılarına göz açtırılmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement