Balık avı için gittiği Murat Nehri'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balık avı için gittiği Murat Nehri'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

Balık avı için gittiği Murat Nehri'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu

6 saat önce

Elazığ'ın Palu ilçesinde, balık avı için gittiği Murat Nehri'nde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Balık avı için gittiği Murat Nehri'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu, System.String[]

Elazığ'ın Palu ilçesinde, balık avı için gittiği Murat Nehri'nde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Kovancılar ilçesi Pınartepe köyünden Palu ilçesinin Seydili köyü yakınlarından geçen nehre dün balık tutmak için giden ve kendisinden haber alınamayan Zülfü Şeker'in bulunması için başlatılan arama çalışması sonuçlandı.

AFAD, jandarma, dalgıç polisler ve güvenlik korucuları tarafından yapılan aramalarda Şeker'in cesedine nehirde ulaşıldı.

Dün yapılan kayıp başvurusunun ardından başlatılan çalışmalar kapsamında, nehir çevresinde Şeker'e ait olduğu belirlenen elbise ve av malzemesine rastlanmıştı.

Murat Nehri, Elazığ, Palu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:16 Kaynak: AA
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