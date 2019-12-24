Balık avı için yüzerek açıldıkları denizde mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balık avı için yüzerek açıldıkları denizde mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı - Son Dakika

Balık avı için yüzerek açıldıkları denizde mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, zıpkınla balık avlamak için denize açılan baba ve oğlunu Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Balık avı için yüzerek açıldıkları denizde mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, zıpkınla balık avlamak için denize açılan baba ve oğlunu Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Denizciler Mahallesi'nden balık tutmak üzere zıpkınla yüzerek körfeze açılan Erdal Abusuhutoğlu (45) ile oğlu Halil Abusuhutoğlu (24) bir süre sonra dalgalara kapıldı.

Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.

Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-10 timi dalgıçları tarafından denizden çıkarılan iki kişi, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Baba ve oğlu, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İskenderun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı
Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı

Son Dakika Haberleri
21:16 Tekirdağ mhp'li aydın chp, kağıt üzerinde 6 okun 4'ünü kırmış -2 - Son Dakika
21:16 Balıkesir 'gümüş' kedi için doğum günü partisi - Son Dakika
21:16 Kolombiya'da iç çatışmada öldürülen sivillerin naaşları, kimsesizler mezarlıklarında aranıyor - Son Dakika
21:15 Demir yolunda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi - Son Dakika
21:11 Hemodiyaliz hastaları paletli ambulansla kurtarıldı - Son Dakika
20:49 Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı - Son Dakika
20:08 Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 21:18:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Balık avı için yüzerek açıldıkları denizde mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]