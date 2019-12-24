Balık avı için yüzerek açıldıkları denizde mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, zıpkınla balık avlamak için denize açılan baba ve oğlunu Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Denizciler Mahallesi'nden balık tutmak üzere zıpkınla yüzerek körfeze açılan Erdal Abusuhutoğlu (45) ile oğlu Halil Abusuhutoğlu (24) bir süre sonra dalgalara kapıldı.

Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.

Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-10 timi dalgıçları tarafından denizden çıkarılan iki kişi, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Baba ve oğlu, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.